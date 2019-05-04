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Güneş’li Beşiktaş, Galatasaray’a 1 kez kaybetti

Süper Lig’in 31.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 13:22
Güneş’li Beşiktaş, Galatasaray’a 1 kez kaybetti

Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray’a konuk olacak olan Beşiktaş, Teknik Direktör Şenol Güneş’in göreve gelmesinin ardından ezeli rakibiyle oynadığı 8 maçta yalnızca 1 kez kaybetti. Siyah-beyazlılar 5 maçtan galip ayrılırken 2 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.


Süper Lig’de zirvenin kaderini yakından ilgilendiren karşılaşmada Beşiktaş, ezeli rakibi Galatasaray’a konuk olacak. Zorlu mücadele öncesinde Beşiktaş’ın, Şenol Güneş’in göreve gelmesinin ardından ezeli rakibi karşısında üstünlüğü bulunuyor. 2015-2016 sezonunda Şenol Güneş’in takımın başına geçmesinin ardından 4 sezonda Galatasaray ile 8 kez karşılaşan siyah-beyazlılar, bu maçlarda rakibine yalnızca 1 kez mağlup oldu. 5 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan siyah-beyazlılar, 2 kez ise rakibiyle yenişemedi. 2015-2016 sezonunun ilk haftasında Galatasaray’ı Atatürk Olimpiyat Stadı’nda ağırlayan Beşiktaş, Sneijder’in golüyle geriye düşmesine karşın Mario Gomez ve Gökhan Töre’nin golleriyle karşılaşmadan 2-1 galip ayrılmıştı. Sezonun ikinci yarısında Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan mücadeleden de Beşiktaş, Mario Gomez’in golüyle 1-0 kazanmıştı. İki ekibin sezon sonunda karşı karşıya geldiği Süper Kupa mücadelesinde ise normal süre 0-0, uzatmalar 1-1 sonuçlanmıştı. Galatasaray bu maçta penaltılarla kupaya uzanmıştı.



Tek yenilgisi Fatih Terim’e


Mustafa Denizli ve Riekerink’in ekiplerini mağlup eden Şenol Güneş, bir sonraki sezonda ise ilk maçında Galatasaray ile sahasında 2-2 berabere kalırken, deplasmanda oynanan mücadeleden Talisca’nın frikik golüyle 1-0 galip ayrılmıştı. Galatasaray’da ilk maçta takımın başında Riekerink, ikinci maçta ise Tudor vardı. Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, geçtiğimiz sezonun ilk maçında da Igor Tudor’un çalıştırdığı Galatasaray’ı, Vodafone Park’ta 3-0 mağlup etmişti. Beşiktaş’ın gollerini Cenk Tosun, Tosic ve Negredo atmıştı. Sezonun ikinci yarısında Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan maçta ise kazanan Galatasaray oldu. Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde Galatasaray’a ilk kez mağlup olurken, sarı-kırmızılı ekibin başında ise bu kez Fatih Terim vardı. İki ekip arasında oynanan son maçta ise gülen taraf yine Beşiktaş oldu.


Sezonun ilk yarısında oynanan mücadelede siyah-beyazlılar, Adem Ljajic’in penaltıdan attığı golle sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrılmıştı. Son 4 sezonda Galatasaray’ın başında 4 farklı teknik adam, Beşiktaş’a karşı mücadelede ederken, bu isimlerden yalnızca Fatih Terim galibiyet sevinci yaşayabildi.

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Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 13:22
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