Güneşin yüzünüzü ve cildinizi kurutmasına karşı önlem alın! Koruyucu ve doğal ev yapımı güneş kremi

Peki, güneş kremi kullanmak istemeyenler ne yapmalı? Evde doğal malzemelerle güneş kremi yapımı bilgilerimize göz atmalı. Şimdi sizlere doğal ürünlerle hazırlanan güneş kremi tarifleri

Tüm Ciltler İçin Uygun Güneş Kremi

Malzemeler:

2 yemek kaşığı bal mumu

1 su bardağı Hindistan cevizi yağı

2 adet E vitamini kapsülü

4 yemek kaşığı doğal aloe vera jeli

1 yemek kaşığı greyfurt özü

5 yemek kaşığı saf çinko oksit

Hazırlanışı:

Minik bir tencerede Hindistan cevizi yağını kısık ateşte benmari usulü eritin. Eriyen Hindistan cevizi yağına bal mumu ekleyin. Daha sonra ocağın altını kapatın ve tencere içinde E vitamini kapsüllerini kırın. Şimdi aloe vera jelini ve çinko oksit eklenecek. Son aşamada greyfurt özünü de ekleyin ve tahta kaşık ile tüm malzemeyi karıştırın. Elde edilen karışımı cam bir kavanoz içine aktarın. Muhafaza ederken karanlık ve serin yerde saklamaya özen gösterin. Kıvamını alan kremden güneşe çıkmadan önce cildinize sürün ve cildin kremi emmesini bekleyin. Gün içinde 2 defa kullanım önerilmektedir.

Güneş kremi yerine ne kullanabiliriz?

Havuç Yağı Güneşten koruyan doğal yağların başında gelen seçeneklerden biri de havuç.

Zeytinyağı Yemeklerimizin olmazsa olmaz, sağlıklı seçeneği zeytinyağı; bu kez cildimiz

Badem Yağı Kozmetik dünyasının aranan isimlerinden biri olan badem yağı da güneş kremi

Susam Yağı

Hindistan Cevizi Yağı

Buğday Yağı

Ev yapımı güneş yağı nasıl yapılır?

Yapılışı: 1 yemek kaşığı havuç yağı, 1 yemek kaşığı kayısı yağı, 1 yemek kaşığı susam yağı ve 1 çubuk tarçını güzelce karıştırın. Hazırladığınız karışımı güneşe çıkmadan önce cildinize uygulayın. Bu karışım hem bronzlaşma sürenizi kısaltacak, hem de cildinize hoş bir koku verecektir.

Zeytinyağı güneş kremi yerine geçer mi?

zeytinyağının güneşten koruma fonksiyonu yoktur, aksine sürüp güneşe yatarsanız güneş yanıklarına sebep olabilir. güneş kremlerinin içindeki etken maddeler titanyum dioksit veya çinko oksit gibi suda çözünmeyen ama ışık yansıtma/kapatıcılık özelliği olan minerallerdir.

Güneşten korunmak için evde ne yapılır?

300 ml sütü kaynatın ve kaynayan sütün içine aynısefa otunu ekleyin. 10 dakika kadar bekledikten sonra aynısefa özünü süte bırakacaktır. Son aşamada bitkisel yağları ekleyin ve bu karışımı bir sprey şişe içine aktarın. Güneşten korunmak için spreydeki karışımı cildinize uygulayabilirsiniz.