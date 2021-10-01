Güneşevi minikleri ağırladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kreşlerinde eğitim gören minikler Güneşevi’ni gezdi. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Çocuk Şube Müdürlüğüne bağlı kreşlerde eğitim gören minikler, Sümerpark Ortak Yaşam Alanı’nda bulunan ve doğa dostu yenilenebilir enerji kaynağı örneklerinden biri olan Güneşevi’ni ziyaret etti. Ziyarette, Güneşevi görevlileri minik öğrencilere, yenilenebilir enerji ile fosil yakıtların tanımı, zararları ve faydaları anlattı. Minikler, yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili merak ettikleri sorulara cevap buldu. Yapılan bilgilendirmenin ardından öğrenciler, tüm enerji ihtiyaçlarını güneşten alan Güneşevi’ni detaylı şekilde gezerek yakından tanıdı. Güneş Evine yapılan ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Çocuk Şube Müdürü Cebrail Cem Oral, ülkenin geleceği yeni neslin iyi yetişmesi ile doğru orantılı olduğunu söyledi. Çocukların enerjilerini doğru kullanmaları ve iyi bir birey olmaları için boş zamanlarını doğru değerlendirmeleri için çaba sarf ettiklerini belirten Oral, şöyle konuştu: “Çocuklarımız aydınlanırsa, geleceğimiz de aydınlanır. Öğrencilerimize, yenilenebilir enerji kaynakları ile aydınlanan evleri, sokakları, park ve bahçeleri alanında uzman çevre mühendisleri tanıtarak keyifli bir şekilde öğrenmelerini sağladık. Yel değirmeninden uzay istasyonuna kadar çevreye zarar vermeyen temiz enerji kaynaklarıyla çalışan teknolojileri tanıyan öğrencilerimizde ileriye dönük farkındalık yaratmaya çalıştık.”