  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Güneşe yakın 100 gökcismi keşfedildi
Gündem

Güneşe yakın 100 gökcismi keşfedildi

Bilim insanları, yürüttükleri bir çalışma sonucu güneşe yakın bir konumda bulunan 100 kahverengi gökcismi keşfettiklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-21 04:38:00 -
Güneşe yakın 100 gökcismi keşfedildi

'Backyard Worlds' isimli bir gökbilim projesi kapsamında önemli çalışmalara imza atan bilim insanları, Hawaii'de bulunan W. M. Keck Gözlemevi'nin yardımıyla güneşe yakın 100 kahverengi gökcismi keşfettiklerini duyurdu.

Keck Gözlemevi’nin 'NIRES' olarak da bilinen Yakın Kızılötesi Echellette Spektrometresi'ni kullanarak, keşfedilen gök cisimlerinin sıcaklığını ve atmosferinde bulunan gazları ölçtüklerini dile getiren araştırmacılar, söz konusu keşfin güneş sistemi dışındaki gezegenlerin oluşumunu anlamaya yardımcı olabileceğini ifade etti.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan ABD Ulusal Bilim Vakfı'na bağlı NOIRLab'dan araştırmacı Aaron Meisner, "Bu soğuk dünyalar, güneş sisteminin ötesindeki gezegen oluşumu ve atmosferleri hakkında yeni bakış açıları oluşmasını sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Masterchef yarışmacısı olay çıkardı! Küfürler havada uçuştu
Medya

Masterchef yarışmacısı olay çıkardı! Küfürler havada uçuştu

Yurtdışından devşirme programları Türkiye’de pazarlayan Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu kanalda yayınlanan Masterchef adlı yemek yarışmasına ..
Facebook mesajları kalıcı olarak nasıl silinir?
Teknoloji

Facebook mesajları kalıcı olarak nasıl silinir?

Facebook mesajları kalıcı silmek isteyen Facebook kullanıcıları Messenger Mesajlarını kalıcı olarak silme, Facebook mesaj silme karşı taraf,..
Türkiye’ye gücü yetmedi soydaşlarımızı hedef aldı
Gündem

Türkiye’ye gücü yetmedi soydaşlarımızı hedef aldı

Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin karşısında duramayacağını anlayan Yunanistan provokatif eylemlerine devam ediyor. Çeşitli bahanelerle Türk okull..
Satılık 2016 model Volkswagen Caddy
Satılık 2016 model Volkswagen Caddy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı