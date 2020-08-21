Güneşe yakın 100 gökcismi keşfedildi
Bilim insanları, yürüttükleri bir çalışma sonucu güneşe yakın bir konumda bulunan 100 kahverengi gökcismi keşfettiklerini açıkladı.
'Backyard Worlds' isimli bir gökbilim projesi kapsamında önemli çalışmalara imza atan bilim insanları, Hawaii'de bulunan W. M. Keck Gözlemevi'nin yardımıyla güneşe yakın 100 kahverengi gökcismi keşfettiklerini duyurdu.
Keck Gözlemevi’nin 'NIRES' olarak da bilinen Yakın Kızılötesi Echellette Spektrometresi'ni kullanarak, keşfedilen gök cisimlerinin sıcaklığını ve atmosferinde bulunan gazları ölçtüklerini dile getiren araştırmacılar, söz konusu keşfin güneş sistemi dışındaki gezegenlerin oluşumunu anlamaya yardımcı olabileceğini ifade etti.
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan ABD Ulusal Bilim Vakfı'na bağlı NOIRLab'dan araştırmacı Aaron Meisner, "Bu soğuk dünyalar, güneş sisteminin ötesindeki gezegen oluşumu ve atmosferleri hakkında yeni bakış açıları oluşmasını sağlıyor." ifadelerini kullandı.