SON DAKİKA
Gündem

Güneş yüzünü gösterdi İstanbullu sokaklara döküldü! Megakentte bahar havası parkları ve sahilleri doldurdu

İstanbul'da uzun süredir etkisini sürdüren dondurucu soğuklar, yerini aniden bastıran güneşli bir havaya bıraktı. Termometrelerin 23 dereceye kadar yükselmesini fırsat bilen vatandaşlar, adeta evlerine sığmayarak parklara, bahçelere ve sahillere akın etti.

Avrupa Yakası'nda, kentin gözde tarihi noktalarından Karaköy sahili, 23 dereceye kadar çıkan sıcaklıkta güneşin tadını çıkarmak isteyenlerce tercih edildi.

Karaköy'ün sahil kesimi ve Galata Köprüsü çevresi sabahtan itibaren kalabalıklaşmaya başladı.

Bazı vatandaşlar, oltalarıyla köprü ve Karaköy'deki rıhtımda balık tuttu. Amatör balıkçılar çapari ve yem taktıkları oltalarıyla başta istavrit olmak üzere çeşitli balık türleri için şansını denedi.

Aileler ise çocuklarıyla birlikte meydanda yürüyüş yaptı. Banklarda oturup Boğaz manzarası ile güneşin tadını çıkaran İstanbullulardan bazıları balık tutanları seyretti.

 

Meydanı dolduran semtin kedileri ise balıkçıların yanı başında kısmetlerini bekledi.

Bazı kediler ise hareketleriyle turistlerin ilgisini çekti.

Şehrin yoğun temposundan kaçmak isteyenler, İstanbul Boğazı'nın serin esintisinin hissedildiği Sarıyer, Bebek, Emirgan, Üsküdar ile Beykoz gibi sahillere yöneldi.

 

- Kış günü denize girdiler

Küçükçekmece, Zeytinburnu ile Bakırköy sahilinde bazı vatandaşlar piknik yaparken bazıları da mangal yaktı.

Küçükçekmece'deki Menekşe sahiline giden bazı kişiler ise kış günü olmasına rağmen denize girdi.

Arkadaşlarıyla birlikte piknik yapmak için sahile gelen Yavuz Alp, AA muhabirine, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkları fırsat bilerek denize girmeyi tercih ettiklerini söyledi.

Denizde yüzen Yavuz Altay ise bazen kışın da suya girdiklerini belirterek, "Bu mevsimde herkese denize girmeyi tavsiye ediyorum. Hava sıcaklıkları denize pek yansımadı ama yine de güzel." dedi.

 

Torunlarını kumsala oyun oynamaları için getirdiğini kaydeden Haluk Temizöztürk de "Hava güzel olunca fırsatı değerlendirelim dedik. Torunlar için de bir eğlence olmuş oldu. Denize girenler de var." ifadelerini kullandı.

Avcılar sahiline gelen bazı vatandaşlar, evden getirdikleri yiyecek içecekleri aileleriyle bankta oturarak yerken bazıları yürümeyi tercih etti.

Sahildeki kafelerde de yoğunluk oluşurken çocuklar parklarda oynadı, bisiklete binerek güneşin tadını çıkardı.

 

Anadolu Yakası'nda Kartal ve Pendik'te güzel havayı değerlendirmek isteyen ilçe sakinleri, sahillerde aileleri ve arkadaşlarıyla vakit geçirdi.

Bazı İstanbulluların koşu ve yürüyüş yaptığı sahilde oltalarıyla balık tutmayı tercih edenler de oldu.

