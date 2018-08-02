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Güneş yanıkları için...

Güneş yanıkları için yapmanız gerekenleri sizin için araştırdık...

02 Ağustos 2018 Perşembe 17:59
Güneş yanıkları için...

Sıcakların iyice bastırmasıyla tatil günlerimizi denize ve havuza giderek değerlendiriyoruz. Peki deniz ve havuz sonrası oluşan güneş yanıklarına nasıl müdahale etmek gerekir?

  • Ilık su ile alacağınız duş yanıkları yumuşatıp ağrıların dinmesini sağlar.

  • Soğuk siyah çayı güneş yanığı olan bölgelere sürebilirsiniz.

  • Yanık bölgelerinize buzla masaj yapabilirsiniz.

  • Dilimlenmiş salatalığı yanık bölgelerde bekletebilirsiniz.

  • Aloe vera jeli yanıklara iyi gelecektir.
Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 17:59
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