Güneş yanıkları için...

Sıcakların iyice bastırmasıyla tatil günlerimizi denize ve havuza giderek değerlendiriyoruz. Peki deniz ve havuz sonrası oluşan güneş yanıklarına nasıl müdahale etmek gerekir?

Ilık su ile alacağınız duş yanıkları yumuşatıp ağrıların dinmesini sağlar.





Soğuk siyah çayı güneş yanığı olan bölgelere sürebilirsiniz.





Yanık bölgelerinize buzla masaj yapabilirsiniz.





Dilimlenmiş salatalığı yanık bölgelerde bekletebilirsiniz.





Aloe vera jeli yanıklara iyi gelecektir.