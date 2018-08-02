Güneş yanıkları için...
Güneş yanıkları için yapmanız gerekenleri sizin için araştırdık...02 Ağustos 2018 Perşembe 17:59
Sıcakların iyice bastırmasıyla tatil günlerimizi denize ve havuza giderek değerlendiriyoruz. Peki deniz ve havuz sonrası oluşan güneş yanıklarına nasıl müdahale etmek gerekir?
- Ilık su ile alacağınız duş yanıkları yumuşatıp ağrıların dinmesini sağlar.
- Soğuk siyah çayı güneş yanığı olan bölgelere sürebilirsiniz.
- Yanık bölgelerinize buzla masaj yapabilirsiniz.
- Dilimlenmiş salatalığı yanık bölgelerde bekletebilirsiniz.
- Aloe vera jeli yanıklara iyi gelecektir.
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