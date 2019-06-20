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Güneş yanığı soyulması nasıl geçer?

Yaz aylarında çeşitli şekilde güneş ışığına yoğun olarak maruz kalınca ciltte yanma ve ardından soyulmalar kaçınılmazdır. Peki güneş yanığının ardından oluşan soyulmaları engellemek mümkün mü? Bronzluğun ardından soyulmak sağlıklı bir durum mu? Güneş yanığı soyulması nasıl geçer? İşte detaylar...

20 Haziran 2019 Perşembe 20:01
Güneş yanığı soyulması nasıl geçer?

Yaz aylarında çeşitli şekilde güneş ışığına yoğun olarak maruz kalınca ciltte yanma ve ardından soyulmalar kaçınılmazdır. Peki güneş yanığının ardından oluşan soyulmaları engellemek mümkün mü? Bronzluğun ardından soyulmak sağlıklı bir durum mu? Güneş yanığı soyulması nasıl geçer? İşte detaylar...

Yaz aylarının gelmesiyle tatil beldelerine koşanlar güneş ışınlarına yoğun olarak maruz kalma sonucu vücutlarının çeşitli bölgelerinde deri üzerinde güneş yanığına maruz kalıyor. Acı ve sızlamadan muzdarip olanlar internette tedavi yöntemlerini araştırıyor. Peki güneş yanığının ve güneş yanığı soyulmasının çaresi nedir?

Güneş, çok önemli; ısı, ışık, enerji ve yaşam kaynağıdır. Güneş ışığı mutluluk verir ve D vitamini sentezinden sorumludur. Ancak güneş ışınlarına bilinçsizce maruz kalmak öncelikle güneş yanığı ile birlikte kahverengi renk değişiklikleri, foto alerji vegüneşle tetiklenebilen pek çok hastalığa neden olabilir. Uzun vadede ise deride tamiri mümkün olmayan DNA hasarına yol açan başta malign melanom olmak üzere deri kanserleri, göz ve deride erken yaşlanma bulguları kendini gösterir. Bu nedenle zararlı etkilerine maruz kalmadan güneş ışığından yararlanmak amaçlanmalıdır.

Güneş yanığına bağlı cilt soyulması, cildin farklı katmanlarını etkileyebilen, düzensiz yara iyileşmesi ve kalıcı lekelenmeye neden olabilen tehlikeli bir durumdur. Cilt gençleştirme amacıyla kullanılan, cildin kontrollü olarak soyulmasını sağlayan kimyasal peeling veya ablatif laserler ile gerçekleştirilen cilt soyulmasından çok farklıdır. Bu nedenle güneş yanığına bağlı cilt soyulması, ölü derilerden arınmak açısından bir avantaj olarak algılanmamalıdır.

Güneş yanığı soyulması engellenir mi?

Cilt soyulması güneş yanığının belirtilerinden birisidir. Dolayısıyla güneş yanığından korunmak için alınan tedbirler, cilt soyulmasını da engelleyecektir. Buna ek olarak, her duştan sonra ve gün içinde sık aralıklarla nemlendirici kremlerin kullanılması ve bol su içilmesi cilt soyulmasının önlenmesine yardımcı olabilir. Tüm önlemlere rağmen cildimiz soyulmaya başladıysa, soğuk duş alarak cilt soyulmasını yavaşlatabiliriz. Duş aldıktan sonra cildimizi yumuşak bir havluyla, nazikçe ve ovmadan kurulanmamız gerekir. Soyulmuş olan cilt üzerindeki kabuklar elle soyularak uzaklaştırılmamalıdır. Aksi takdirde cilt enfeksiyonu ve kalıcı cilt lekeleri ortaya çıkabilir.

Güneşe maruz kalırken bunlara dikkat edin!

Bronzlaşmış bir cildin sağlıklı ve estetik bir görüntü verdiğini düşünen insanlar, daha hızlı bronzlaşmak için kakao yağı, havuç yağı, zeytinyağı, kola gibi ürünleri ciltlerine sürerek güneşlenmekte herhangi bir sakınca görmemektedir. Ancak bu ürünler güneş ışığının zararlı etkilerini artırarak güneş yanıklarına, cildin erken yaşlanmasına ve kalıcı cilt lekelerinin oluşmasına neden olabilir. Bu nedenle içinde tam olarak ne olduğu bilinmeyen, herhangi bir laboratuvar testinden geçmemiş ürünleri kullanarak güneşlenmenin cilt sağlığını olumsuz etkileyeceği unutulmamalı.

Güneş yanığından nasıl korunur?

Güneş yanığından korunmak için bazı kurallara uyulması gerekmektedir. Gündüz 10:00-14:00 saatleri arasında kesinlikle güneşlenilmemelidir. Güneşten koruyucu kremler, güneşlenmeden 20 dakika önce sürülmelidir. En az 30 faktörlü, mümkünse suya dayanıklı güneşten koruyucular tercih edilmeli ve her 3 saatte bir yeniden güneşten koruyucu kullanılmalıdır. Özellikle güneş altında yüzen ve yoğun spor yapan kişilerin güneşten koruyucu kremleri daha sık aralıklarla sürülmeleri gerekir. Kullandığımız giysiler de güneşten korunmanın önemli bir parçasıdır. Gözler ve göz çevreleri güneş gözlüğüyle korunmalıdır. Geniş kenarlı şapkalar kullanılmalı, az gözenekli, sıkı dokunmuş, ağartılmamış pamuktan üretilmiş, açık renkli kıyafetler giyilmelidir. Polyester, viskon, yapay ipek ve ağartılmış pamuktan üretilmiş kıyafetler ultraviyole ışınlara karşı çok az koruma sağladıkları için tercih edilmemelidir.

Güneş yanığının oluştuğu cilt üzerine diş macunu, yoğurt, zeytinyağı veya salça sürülmemelidir. Bunlar içerdikleri asit nedeniyle hem cilt yanığını kötüleştirirler, hem de yanığın iyileşmesini geciktirerek kalıcı cilt lekelerine yol açarlar.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 20:01
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