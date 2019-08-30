Güneş Vakfı’ndan Zafer Bayramı mesajı

Güneş Vakfı Genel Başkanı Prof. Dr. Alparslan Ceylan, 30 Ağustos Zafer bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Türk milletinin kendi topraklarında asla yenilmeyeceğini belirten Ceylan, açıklamasında, “30 Ağustos 1922 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, aziz vatanımızı işgal edenlerin Büyük Türk Milletini Anadolu’dan atmak ve esir almak niyetlerini reddederek Türk tarihine şanlı bir zafer daha eklemişler ve Türk milletinin gücünü sınamaya çalışanlara tarihi bir ders vermişlerdir. 30 Ağustos Zaferi, Türk milletinin kendi topraklarında asla yenilemeyeceğinin tüm dünyaya ilanı olmuştur" ifadelerini kullandı.

"Aziz atalarımızın düşmana karşı verdiği kararlı mücadele, Vatanı için hiç düşünmeden canlarını ortaya koyması Türk Milletinin örnek alması gereken asil bir ruh halidir" diyen Ceylan, şunları kaydetti: "Dün ve bugün dökülen şehit kanlarının, çekilen çilelerin, bizim daha rahat ve huzurlu olmamız için yapılan fedakarlıklar olduğu unutulmamalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi dualarla ve rahmetle bir kez daha anıyor, Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyorum.”