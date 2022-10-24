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Aktüel Güneş tutulması ne zaman saat kaçta? Güneş tutulması nereden izlenecek?
Aktüel

Güneş tutulması ne zaman saat kaçta? Güneş tutulması nereden izlenecek?

Yılın ikinci güneş tutulması için geri sayım başladı. Pek çok kişi güneş tutulmasının ne zaman gerçekleşeceğini araştırmaya başladı. Peki, güneş tutulması nereden izlenebilecek?

Yeniakit Publisher
2022-10-24 21:41:00 - 2022-10-24 21:59:01
Güneş tutulması ne zaman saat kaçta? Güneş tutulması nereden izlenecek?

2022 yılının ikinci güneş tutulması için geri sayım başladı. Peki, güneş tutulması nereden izlenebilecek?

Güneş tutulması ne zaman saat kaçta? Güneş tutulması nereden izlenecek?

Yılın ikinci güneş tutulması 25 Ekim'de gerçekleşecek. Parçalı güneş tutulması olarak ifade edilen olayın Türkiye saatiyle 12.45-15.05 saatleri arasında yaşanacak. Tutulmanın maksimum evresi ile 13.50 olacak. Bu sürede Güneş diskinin yüzde 50'si örtülecek.

Güneş tutulması, İzlanda, Avrupa, Kuzey-doğu Afrika, Ortadoğu, Batı Asya, Hindistan, Batı Çin'den gözlenebilecek.

Ayrıca havanın açık olması halinde tutulma ülkemizden de izlenebilecek.

Güneş tutulması nedir?

Güneş tutulması, Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve dolayısıyla Ay'ın Güneş'i kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucunda gözlemlenen doğa olayıdır.

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