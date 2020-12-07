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Yaşam Güneş tutulması ne zaman?
Yaşam

Güneş tutulması ne zaman?

Büyük bölümü geride kalan 2020 yılında 1 güneş, 4 parçalı ay tutulması gerçekleşti. Peki, yılın son ve en önemli gök olayı olacak olan güneş tutulması ne zaman gerçekleşecek? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-12-07 21:07:00 -
Güneş tutulması ne zaman?

Görsel bir şölen olan parçalı ay tutulmasının ardından bu kez gökyüzü güneş tutulmasına tanık olacak. Tam güneş tutulmasını izlemek isteyen birçok kişi, tutulmanın Türkiye’den görülüp görülmeyeceği merak ediyor. Peki, güneş tutulması ne zaman? Türkiye’den görülecek mi? İşte detaylar…

Tam Güneş tutulması ne zaman?

2020 yılının en önemli gök olayı 14 Aralık 2020 tarihindeki Tam Güneş Tutulması olacak. Ancak söz konusu tutulma Türkiye'den izlenemeyecek.

Güneş tutulma nerelerden görülecek?

Tam Güneş Tutulması, genel zaman ile 13.34-18.53 saatleri arasında gerçekleşecek. Tutulma; Güney Amerika, Antarktika, Pasifik Okyanusu, Atlantik Okyanusu'nun güneyi ve Afrika'nın güneydoğusundan görülecek. Tutulmanın tam olarak görülebileceği tek kara parçası ise Güney Amerika olacak.

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