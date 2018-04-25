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Güneş lekelerinden korunmanın yolları

Yaz aylarında artan güneş lekelerinin başlıca nedenleri arasında ilaç kullanımı gelir. Özellikle bazı ağrı kesiciler leke oluşumunu kolaylaştırabilir.

25 Nisan 2018 Çarşamba 16:42
Güneş lekelerinden korunmanın yolları

Ayrıca parfüm ve deodorantlar, güneşle temas ettiğinde ciltte lekelenmelere neden olur. Ayrıca parfüm kullanımı da cillte lekelenmelere neden olan etkenler arasında yer alır.

İŞTE CİLTTEKİ LEKELENMELERİ ÖNLEMNİN 8 YOLU

1- Susamayı beklemeyin, bol su için.

2- Açık renk ve bol giysi giyin, şapka takın.

3- Alkol ve kafein tüketmeyin.

4- Saat 11.00 ve 16.00 arası güneşe çıkmayın.

5- Dışarı çıkarken güneş koruyuculu kremler sürün. Yansıyan ışınların bile zarar verebileceğini unutmayın.

6- Bronzlaşmak için saatlerce güneş altında yatmayın.

7- Evde ve ofiste bulunduğunuz ortamı serin tutun.

8- Güneş koruyucuları üzerinde yazan koruma değerine ulaşmak için ortalama, bir seferde tüm vücuduna yaklaşık 35 ml sürmeye özen gösterin

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 16:42
  1. güneş lekeleri
  2. güneş ışınları
  3. cilt bakımı
  4. cilt lekeleri

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