Güneş lekelerinden korunmanın yolları
Yaz aylarında artan güneş lekelerinin başlıca nedenleri arasında ilaç kullanımı gelir. Özellikle bazı ağrı kesiciler leke oluşumunu kolaylaştırabilir.25 Nisan 2018 Çarşamba 16:42
Ayrıca parfüm ve deodorantlar, güneşle temas ettiğinde ciltte lekelenmelere neden olur. Ayrıca parfüm kullanımı da cillte lekelenmelere neden olan etkenler arasında yer alır.
İŞTE CİLTTEKİ LEKELENMELERİ ÖNLEMNİN 8 YOLU
1- Susamayı beklemeyin, bol su için.
2- Açık renk ve bol giysi giyin, şapka takın.
3- Alkol ve kafein tüketmeyin.
4- Saat 11.00 ve 16.00 arası güneşe çıkmayın.
5- Dışarı çıkarken güneş koruyuculu kremler sürün. Yansıyan ışınların bile zarar verebileceğini unutmayın.
6- Bronzlaşmak için saatlerce güneş altında yatmayın.
7- Evde ve ofiste bulunduğunuz ortamı serin tutun.
8- Güneş koruyucuları üzerinde yazan koruma değerine ulaşmak için ortalama, bir seferde tüm vücuduna yaklaşık 35 ml sürmeye özen gösterin
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