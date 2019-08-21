Yaz aylarında ciltte meydana gelen lekeler endişe verebilir. Güneşte kalınca oluşan güneş lekeleri aslında bazen sağlığı olumsuz etkileyen ciddi bir sorun olabilir. Peki Güneş lekeleri neden olur? Güneş lekelerinden nasıl korunulur?

Güneş lekeleri nasıl oluşur?

Güneş lekeleri uzun süre ve tekrarlayan güneş ışığına maruz kalındığında özellikle yüz ve el üzeri gibi güneşe açık alanlarda görülen kahverengi lekelerdir. Güneş lekeleri sadece güneşlenmekle değil son yıllarda moda olan ve tehlike oluşturan solaryumların sık kullanımı ile de meydana gelebilir. Cilt üzerinde oluşan lekeler sadece güneş ile değil yaralanma, akne, kozmetik ürünlerin kullanımı sonucunda oluşabileceği gibi hormonal değişimler, genetik yatkınlık, kullanılan bazı ilaçlar sonucunda da olabilir. Bu yüzden kişilerin sağlıklı değerlendirilebilmesi için kişiler mutlaka bir deri hastalıkları uzmanına başvurmalıdır.

Güneş ışınları

Güneş ışınları başlıca infrared ışınlar, görünür ışık ve ultraviyole ışınlarından oluşmaktadır. Görünür ışık normal kişilerde zararsızdır. Güneşin zararlı etkilerinin çoğundan ultraviyole-A (UVA) ve ultraviyole-B (UVB) sorumludur. UVA ve UVB, bronzluğa, güneş yanığına ve deride güneş hasarına sebep olur. Son yıllarda ozon tabakasında meydana gelen incelmeden dolayı yeryüzüne daha fazla miktarda ultraviyole ışını ulaşmaktadır. Bu zararlı ultraviyole ışınları yaz mevsiminde daha yoğun ve etkilidir. Rüzgar, su, kum ve kardan yansımalar güneşin zararlı etkilerini artırır. Bulutlu, kapalı havalarda bile ultraviyole ışınlar dünyaya ulaşarak deriye zarar verebilir.

Kısa dalga boyu: Ultraviyole C (UVC), ozon tarafından emilir, canlılar üzerinde öldürücü etkisi vardır.

Orta dalga boyu: UVB ışını ozon tabakasından emilir ve buluttan geçmez. Özellikle yaz aylarında ve yüksek bölgelerde daha yoğundur. Ultraviyole B (UVB), derinin üst tabakasını etkileyerek güneş yanığına veya kızarmaya neden olur.

Uzun dalga boyu: Ultraviyole A ışınları ozon tabakasından emilmeden direkt olarak yeryüzüne ulaşır ve derinin derin tabakalarına kadar inebilir. Bu nedenle güneş ışığı içinde UVB'ye göre 1000 kat daha yoğun olarak bulunur. UVA ışını yıl boyunca ve gün içinde değişik saatlerde, mevsimlerde veya hava koşullarında değişmeksizin etkili olmaktadır. UVA ayrıca bulutlardan ve camdan geçebilir. Bronzlaşmada esas rolü Ultraviyole A (UVA) oynar.

Güneşin yol açtığı etkilere karşı hepimiz eşit olarak korunmuyoruz. Kişilerin güneşe verdiği reaksiyon deri tiplerine göre değişir. Ailesel yatkınlık, saç ve ten rengimiz, güneşten korunma konusunda kişisel çabamız güneşten korunmamızda etkili ana faktörlerdir.

Cilt Tipi 1: Bu kişiler kızıl, sarı saçlı, açık renk gözlüdür. Deri renkleri çok açık ve genellikle lekelidir. Bu kişiler bronzlaşamazlar ve kahverengi lekeler oluşur. Güneşte kaldıklarında 5-10 dakika içinde kızarırlar.

Cilt Tipi 2: Bu kişiler kumral saçlı ve açık renk gözlüdür. Deri renkleri açık ve genellikle lekelidir. Bu kişilerde de kolay bronzlaşma olmaz ve güneşte kaldıklarında 20 dakika içinde kızarırlar.

Cilt Tipi 3: Bu kişiler koyu kumral saç ve deriye sahiptir. Bunlarda çok sık yanık oluşmaz ve rahat bronzlaşırlar.

Cilt Tipi 4: Bu kişiler koyu renk deri, saç ve göz rengine sahiptirler. Çabuk ve kolay bronzlaşırlar ve bu kişilerde güneş yanığı oluşmaz.Güneş ışınlarından en çok etkilenenler açık tenli bireylerdir. Açık tenli olan ancak kolay bronzlaşanlar da bir dereceye kadar etkilenirler. Bu sebeple leke oluşumları en çok açık tenli bireylerde meydana gelir. Açık tenli kişiler, yaşlılar ve 3 yaş altı çocuklar güneşin olumsuz etkilerine daha açık oldukları için özellikle korunmalıdırlar. Güneş ışığından korunmanın en kısa yolu gündüz hiç dışarı çıkmamaktır. Fakat bunun pratik bir geçerliliği yoktur. Daha uygun korunma şeklinde ise günün belli saatlerinde güneşte bulunmamaktır. Bina dışında gölgede bulunmak ise yeterli korunma sağlamaz. Güneşin oluşturduğu etkilerin bir kısmı tedavi edilebilir. Ancak sonuçlar hiçbir zaman gelişmelerinin önlenmesi kadar tatmin edici değildir. Alınacak basit önlemler güneşin oluşturduğu hasarı büyük ölçüde azaltır. Gün içinde belli saatlerde güneşten kaçının.

Güneş lekelerinden nasıl korunulur?

Güneşten korunmak için sabah saatlerinde özellikle 11:00'e kadar güneşten faydalanabilirsiniz. İlk birkaç günden sonra gittikçe artan sürelerde güneşte kalabilirsiniz. Güneş ışınlarının yeryüzüne en yoğun ulaştığı saat 11.00-16.00 arası ise güneşe kesinlikle çıkılmamalıdır. Yaz aylarında bulut olsa dahi mutlaka güneş koruyucu tercih etmelisiniz. Çünkü UV'lerin %80'i bulutlardan geçebilir. Saat 18.00'dan sonra cildinizi kızarıklık açısından sık sık kontrol edin.Uygun kıyafetler ile güneşten korunun:

Güneş hasarına alınabilecek en iyi önlem giysi ve şapkalar ile korunmaktır. Geniş siperli şapkalar kullanılması, güneşten en fazla etkilenen bölgeler olan yüz kulaklar ve boynun arkasında oluşabilecek güneş hasarını büyük ölçüde azaltır. İnce, pamuklu kumaşlar, ıslak tişörtler güneş ışığını geçireceği akıldan çıkarılmamalıdır.

Güneşe çıkarken güneş koruyucu krem ve losyonlar kullanın: Güneş koruyucu losyonlar güneşin hasar oluşturan enerjisini %70-95'ini filtre eder. Krem, jel, losyon ve alkol solüsyon formlarında olan güneş koruyucular deri tipine uygun ve doğru kullanılmalıdır. Güneş koruyucular güneşe çıkmadan yarım saat önce sürülmelidir. Güneşte bulunma süresi 3 saati aşıyorsa uygulama tekrar edilmelidir. Denize ya da duşa girdikten sonra, terledikten sonra mutlaka yeniden sürülmelidir. Koruyucu kremleri yalnız güneşlenirken değil, günlük yaşamda da özellikle yüz gibi sürekli olarak güneşe maruz kalan vücut bölgeleri için düzenli kullanın. Yolda yürürken, araba kullanırken, spor yaparken de güneşten korunmak gerekir. Güneşten korunmayı günlük alışkanlık haline getirmeli ve özellikle çocuklarımıza da öğretmeliyiz. Sağlıklı beslenme gibi tüm yaşam boyunca uygulanılacak bir kural olarak hayatımıza yerleştirmeliyiz. Biliyoruz ki çocukluk çağında güneşten korunma, gelecekteki deri kanseri riskini azaltmak açısından büyük önem taşır