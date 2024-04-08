Güneş kremini kullanma rehberi! Doğru uygulamanın püf noktaları... Herkes kulaklarına küpe yapsın

Güneş kremi zararlı ışınlarda karşı cildi korur. Peki güneşin yakıcı etkisine karşı güneş kremleri nasıl kullanılır?

Yaz aylarının vazgeçilmezi olan bronz ten için güneş kremi kullanmayanlar, maalesef ciddi hatalar yapıyor olabilir. Peki, güneş kreminin kullanımıyla ilgili doğru bilinen yanlışlar nelerdir?

Deniz veya havuz kenarında keyifli vakit geçirmek güzel olsa da güneşin zararlı etkilerinden korunmak da bir o kadar önemli! Güneş kremi sadece cildimizi yanıklardan değil, erken yaşlanmadan da korur.

Genç ve sağlıklı bir cilt için güneş kremi şart! Araştırmalar gösteriyor ki, doğru kullanıldığında güneş kremi cildinizi hem leke oluşumundan koruyor hem de erken kırışıklıkları engelliyor. O yüzden, yaz kış demeden güneş kremi kullanmayı alışkanlık haline getirin.

GÜNEŞ KREMİ İLE İLGİLİ DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

Güneşin zararlı ultraviyole ışınlarına karşı cildimizi korumak için güneş kremlerini kullanırız. Ancak çoğu kadın ya da erkek güneş kreminin kullanımıyla ilgili yeterli bilgiye sahip değildir ya da doğru bildiği yanlışlarla hareket eder. Peki nedir onlar?

ÖNE ÇIKAN VİDEO

BULUTLU GÜNLERDE GÜNEŞ KREMİ KULLANMAYA GEREK YOK

Bulutlar, UV ışınlarının sadece %25'ini filtrelediği için hava kapalı olsa bile cildimiz güneşin olumsuz etkilerine maruz kalabilir. Bu nedenle her gün düzenli olarak güneş kremi kullanmak cilt lekeleri ve erken yaşlanma gibi sorunların önüne geçmede büyük bir rol oynar.

KOYU TENLİLERİN GÜNEŞ KREMİNE İHTİYACI YOKTUR

Güneşin altında zaman geçirmek harika olsa da, cildinizi korumak için güneş kremi kullanmak son derece önemli. Koyu ten rengine sahip olmak yanma riskini azaltabilir gibi görünse de, güneşin zararlı etkilerine karşı savunmasızız. Güneş yanığı ve lekelenme gibi sorunlarla karşılaşmamak için günlük bakım rutininize güneş kremi eklememiz gerekiyor. Cildinizi güneşin olumsuz etkilerinden koruyarak sağlıklı ve parlak bir görünüm elde edebiliriz.

GÜNEŞ KREMİ GÜNDE 1 KERE SÜRÜLSE YETERLİ OLUR

Yaz aylarında güneş kremi sürmek sıkıcı olsa da terleme ve hareket cildindeki UV korumasını azaltabilir. Bu yüzden, güneş kremi yenilemeyi unutmamak önemli! Her 2 saatte bir tazelemek, cildini güneşin zararlı etkilerinden koruyarak pürüzsüz ve sağlıklı tutmana yardımcı olur. Eğer plajdaysan veya dışarıda uzun süre vakit geçiriyorsan bunu mutlaka yapmalısınız. Güneş ışınlarına karşı kendini en iyi şekilde korumak için düzenli olarak güneş kremi kullanmayı alışkanlık haline getirmeniz gerekiyor.

GÜNEŞ KREMİ SADECE PLAJDA VE AÇIK HAVA SPORLARINDA KULLANILIR

Güneşin zararlı UV ışınlarına karşı korunmak için güneş kremi kullanmanın önemi herkes tarafından biliniyor. Fakat çoğu insan sadece plajda ya da spor yaparken bu korumayı akıllarına getiriyor. Oysaki günlük yaşamda dışarı çıktığınız her an cildiniz UV ışınlarının etkisi altında kalabilir. Bu yüzden market alışverişi yaparken ya da sokakta yürürken bile güneş kremi sürmelisiniz.

GÜNEŞ KREMİ BRONZLAŞMAYI ENGELLER

akşamın aktardığı bilgilerde güneş kremi UV ışınlarından gelen zararlı etkilerden korunurken bir yandan da sağlıklı bir bronzluğa sahip olmanızı sağlıyor bilgisi verildi. Bu yüzden güneş kremi kullanmayı ihmal etmeyerek cildinizin sağlığını koruyabilirsiniz.

{relation id:1843372 slug:'limon-siradan-bir-meyve-degil-icinde-7-sir-var-bakin-nasil-kullaninca-ne-oluyor-limonun-farkli-kullanim-alani'}