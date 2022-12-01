Güneş fırtınası ne zaman olacak 2022: Güneş fırtınası başladı mI? Güneş fırtınası nasıl olur? Güneş fırtınası nedir, güneş fırtınası 2025

Güneş fırtınası geliyor: ABD'li araştırmacılar 28 Kasım'da güneş atmosferinde bir delik tespit ettiklerini duyurdu. Elektrik kesintilerine neden olabilir!

Yeni bir patlama yolda

Hava durumu uzmanları, güneş atmosferinde karanlık bir boşluk olan koronal bir delik tespit etti. Deliğin, Dünya’ya bakan bir konumda olması nedeniyle güneş rüzgarları dünyaya yönelebilecek. Uzmanlar güneş fırtınası sebebiyle, Dünya üzerindeki elektrik ve internet sistemlerinin zarar görebileceğini belirtiyor.

GÜNEŞ FIRTINASI 3 MİLYON KİLOMETRE HIZLA İLERLİYOR

Güneş atmosferinden meydana gelen koronal delik olarak bilinen boşluk dünyaya doğru bir güneş fırtınası başlatacak.

Uzmanlara göre, sürekli bir yüklü parçacık akışı olan güneş rüzgarı delikten yayılabilir ve saatte 1,8 milyon mile (3 milyon kilometre) varan şaşırtıcı hızlarda Dünya’ya doğru yönelebilir.

Güneş fırtınasının, alçak Dünya yörüngelerinde elektrik şebekesinde dalgalanmalara ve yönlendirme düzensizliklerine neden olabileceği belirtildi.

GÜNEŞ FIRTINASI YARIN DÜNYAYA ULAŞABİLİR

Space Weather Live’a göre delik 28 Kasım Pazartesi günü tespit edildi ve ortaya çıkan fırtına 2 Aralık’ta Dünya’ya ulaşabilir.

Haber sitesi güneş fırtınasını ‘G1’ olarak derecelendirdi (birden beşe kadar bir ölçekte), bu nedenle, elektrik şebekesinde dalgalanmalara ve uydular için sorunlara neden olabilmesine rağmen, oldukça küçük olduğu düşünülüyor.

GÜNEŞ FIRTINASI NEDİR?

Güneşte yaşanan püskürmeler ile patlamaların sonucu olarak yüksek enerji barındıran parçacıkların dünyaya isabet etmesiyle oluşan doğa olayına güneş fırtınası denir. Güneş'te gerçekleşen şiddetli patlamalara güneş patlamaları adı verilir. Bu patlamalar milyarlarca megaton gücünde olup, genelde 1 milyon km/saat hızla hareket edebildiği ispatlanmıştır. onucunda devasa enerji açığa çıkan Güneş patlamaları nedeniyle Dünya atmosferine, normalin üzerinde küçük dalga boylu radyasyon parçacıkları giriyor.

GÜNEŞ FIRTINASI ETKİLERİ NELER OLACAK?

NOAA’nın uzay hava durumu tahmin merkezi, geometrik fırtınalarını zayıftan güçlüğe göre beş aşamada sınıflandırıyor.

Araştırmacılara göre bu hafta Dünya’yı etkileyecek olan da en zayıf olanlardan biri olarak; Dünya’daki uydular ve teknolojiler üzerinde çok düşük bir etkiye sahip olacak. Bununla birlikte, Dünya’nın manyetik alanını bir navigasyon aracı olarak kullanan göçmen hayvanların kafasını da karıştırabilir.

Parçacıkların atmosferimizdeki gazlarla etkileşime girerek gökyüzünde Kuzey ışıkları olarak da bilinen auroralar yaratması bekleniyor.

Oksijen yeşil ve kırmızı ışık yayar, nitrojen ise mavi ve mor renkte parlar. Güneş üzerinde yaşanan patlamalar sonucunda yayılan püskürtüler sonucunda, yeryüzünde GPS ve benzeri iletişim ağları olumsuz yönde etkilenmektedir.

Güneş fırtınası nasıl olur? Güneş fırtınası ne zaman olacak 2022?

Bilim insanları, Güneş'teki patlamaların birkaç yıl içinde giderek artacağını ve zirve noktasına ulaşacağını belirtiyor. Güneş'teki patlamaların ve lekelerin minimum seviyeye indiği dönemlere "solar minimum", lekelerin arttığı ve patlamaların da sıklaştığı evrelere ise "solar maksimum" deniyor. Güneş, her 11 yılda bir bu evreler arasında geçiş yapıyor. 2025'teyse solar maksimum evresi zirve noktasına ulaşacak. Bu nedenle bilim insanları özellikle 2025 civarında şiddetli patlamaların Dünya'yı etkilemesini bekliyor.

Astrofizikçilere göre, önümüzdeki 10 yıl içinde yıkıcı bir bozulmaya neden olabilecek Güneş fırtınası olasılığı yüzde 1,6-12 arasında bulunuyor..