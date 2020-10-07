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Ekonomi Güneş enerjisinde ilk yerli invertörün üretimine başlandı
Ekonomi

Güneş enerjisinde ilk yerli invertörün üretimine başlandı

Solarkol Enerji Genel Müdürü Ertuğran: - "Tamamen yerli sermaye ve milli teknolojiyle Türkiye'nin ilk yerli güneş enerjisi invertörünün üretimine Ankara'daki fabrikamızda başladık" - "Yüzde 85 yerlilik oranına sahip ilk yerli solar invertörle Türkiye'nin enerji teknolojilerinde dışa bağımlılığını azaltmayı hedefliyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-10-07 12:49:55 -
Güneş enerjisinde ilk yerli invertörün üretimine başlandı

İSTANBUL (AA) - Koloğlu Holding'e bağlı Solarkol Enerji Genel Müdürü Kemal Ertuğran, Türkiye'nin ilk yerli güneş enerjisi invertörünün (dönüştürücü) üretimine başadıklarını belirterek, "Yüzde 85 yerlilik oranına sahip ilk yerli solar invertörle Türkiye'nin enerji teknolojilerinde dışa bağımlılığını azaltmayı hedefliyoruz." dedi.

Ertuğran, videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilen basın toplantısında, Türkiye'nin güneş enerjisinde Avrupa'nın en yüksek potansiyele sahip ülkesi olduğunu söyledi.

Güneş enerjisinin Türkiye'nin mevcut kurulu gücünün yaklaşık yüzde 7'sini oluşturduğuna dikkati çeken Ertuğran, şöyle devam etti:

"2016 itibarıyla Türkiye'de elektrik üretiminde güneş enerjisinin payını artırmaya yönelik altyapı çalışmaları hız kazandı. 2030'a kadar da ülkemizde güneş enerjisi kurulu gücünün 17 bin megavatı aşması bekleniyor. 2040 için ise güneş enerjisi kapasitesinin 40 bin megavatın üzerine çıkması ve toplam kurulu gücün neredeyse yüzde 30'unu oluşturması öngörülüyor. Türkiye'nin güneş enerjisinde 6 bin megavatın üzerindeki mevcut kurulu gücünü dikkate aldığımızda, bu hedeflere ulaşılabilmesi için her yıl yaklaşık 1200-1800 megavat yatırım gerekiyor."

Ertuğran, her bin megavatlık güneş enerjisi kapasitesinin yılda 110 milyon dolarlık doğal gaz ithalatını azalttığına işaret ederek, bu alandaki yatırımların gelecek dönemde daha fazla öne çıkacağını dile getirdi.

- Türk mühendisler geliştirdi

Yenilenebilir enerji teknolojilerinin de yerli olarak üretilmesinin cari açığın azalmasına katkı sağlayacağını belirten Ertuğran, Türkiye'de güneş enerjisi invertörü için yıllık ithalatın 80 milyon dolar seviyesinde olduğu bilgisini verdi.

Ertuğran, bu alandaki yatırımlarla söz konusu ithalatın azaltılabileceğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, tamamen yerli sermaye ve milli teknolojiyle Türkiye'nin ilk yerli güneş enerjisi invertörünün üretimine Ankara'daki fabrikamızda başladık. Yüzde 85 yerlilik oranına sahip ilk yerli solar invertörle Türkiye'nin enerji teknolojilerinde dışa bağımlılığını azaltmayı hedefliyoruz. Ar-Ge merkezimizde Türk mühendisleri tarafından geliştirilen ve Türkiye'de üretimi olmayan güç elektroniği ve yarı iletken tekniğine dayalı teknolojilerimizi Türkiye ve dünya pazarlarına sunmayı amaçlıyoruz."

Ertuğran, Türkiye'de kullanılan invertörlerin ithalat yoluyla temin edildiğini belirterek, "Yerli invertörler, geleneksel invertör sistemlerine oranla modül düzeyinde uyumsuzluk kaynaklı kayıpları ortadan kaldırıyor. Güvenli kapama yapabilen, entegre haberleşme donanımıyla adım adım aktivasyon yapıp devreye alınabilen ve sistem performansının modül düzeyinde izlenebilmesine imkan sağlayan teknolojik yenilikler getiriyor." ifadelerini kullandı.

Az sayıda ülkede invertör üretimi yapıldığına dikkati çeken Ertuğran, bu alandaki yatırımlarıyla istihdama ve ihracata da katkı sağlamayı hedeflediklerini bildirdi.


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