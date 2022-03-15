Merakla beklenen kabine toplantısı 15 Mart Salı günü gerçekleşti. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Peki, güneş enerjisi desteği kime veriliyor?

Güneş enerjisi desteği nasıl alınır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından yaptığı açıklamada çiftçilere müjde verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “830 bin hektar alanın daha modern sistemlerle sulanmasını temin ederek, üreticilerimize yıllık yaklaşık 41 milyar lira gelir artışı sağlayacağız. Sağlayacağımız finansman kolaylıklarıyla sulama faaliyetlerinde güneşten elde edilen elektriğin payını hızla artırmayı planlıyoruz. Hazine faiz destekli kredilerin üst limitini yükseltiyoruz. Böylece çiftçilerimizin finansmana erişimini kolaylaştırıyoruz” dedi.

Destekle ilgili detaylar ise henüz paylaşılmadı. Konu hakkında detaylar aktarılınca haberlerimizde yer vereceğiz.

Daha önce yapılan güneş enerji sulama desteği başvuruları İl Tarım ve Orman Müdürlüklerine yapılmıştı. Güneş enerjisi desteği verilecek alanlar ise şöyleydi:

Tarla içi damla sulama sistemi kurulması,

Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması,

Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması,

Tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması,

Lineer veya Center Pivot sulama sistemi kurulması,

Tamburlu sulama sistemi kurulması,

Güneş enerjili sulama sistemi kurulması.

Kimlerin güneş enerjisi desteğine başvuru yapabileceği de merak ediliyor. Son başvurular için aranan şartlar şöyleydi:

Güncel Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı olmak şartıyla; Gerçek Kişiler, Tüzel Kişiler (Kollektif, limited, anonim şirketleri), Sulama Kooperatifleri, Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Sulama Birlikleri başvuru yapabildi.