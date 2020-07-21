Hava sıcaklıklarının artış göstermesi, yaşamı ve sağlığı olumsuz etkiliyor. Uzmanlar, başta öğle saatleri olmak üzere sıcaklığın yüksek olduğu zamanlarda güneş altında fazla kalınmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor. Uzun bir süre boyunca güneşe maruz kalmak, güneş çarpmasına yol açabiliyor. Güneş çarpması genel olarak yüksek ateş, mide bulantısı ve kusma gibi belirtilerle ortaya çıkıyor ve hayatı tehdit eden boyutlara ulaşabiliyor.

Peki güneş çarpmasının belirtileri neler? Güneş çarpmasından korunmak için neler yapılmalı? İşte detaylar...

Güneş çarpmasının belirtileri

- Halsizlik

- Şiddetli baş dönmeleri

- Güneş yanıkları

- Bilinç kaybı

- Sık sık terleme

- Mide bulantısı ve kusma

- Bayılma

- Ciltte morarma

Güneş çarpmasından korunmak için;

- Mümkünse öğle saatlarinde dışarı çıkılmamalı

- Sıcaklığın yüksek olduğu saatlerde dışarı çıkılması gerekiyorsa şapka, şemsiye ve güneş gözlüğü kullanılmalı

- Sıcak havalarda beyaz renkli ve pamuklu ince kıyafetler tercih edilmeli

- Yağlı-karbonhidratlı yiyeceklerden uzak durulmalı

- Sık sık duş alınmalı

- Sık sık su tüketilmeli