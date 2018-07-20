Güneş çarpmasından korunmak için...

Güneş kanaması kalp krizi ve beyin kanaması gibi ciddi hastalıklara neden olabiliyor.

Vücudun sıvı dengesini bozan bu durum güneş yanığı, halsizlik, baş dönmesi, kas krampları, uyuklama, sersemlik, bilinç kaybı, az terleme, vücut ısısının artması ya da düşmesi, cildin morarması gibi belirtilerle kendini gösteriyor.

Böyle bir durumla karşılaşmamak için beyaz ve pamuklu kıyafetler giymeli, 11:00 - 14:00 saatlerı arasında dışarı çıkmamalı, su tüketimini artırmalı, ağır yiyeceklerden uzak durmalı, sık sık ılık duş almalı ve şapka, güneş gözlüğü kullanmalısınız.