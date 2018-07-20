Güneş çarpmasından korunmak için...
Havalar iyice ısınmaya başladı. Güneş çarpması vakıaları da daha sık yaşanıyor. Peki güneş çarpmasından nasıl korunmak gerekir? İşte cevabı...20 Temmuz 2018 Cuma 19:02
Güneş kanaması kalp krizi ve beyin kanaması gibi ciddi hastalıklara neden olabiliyor.
Vücudun sıvı dengesini bozan bu durum güneş yanığı, halsizlik, baş dönmesi, kas krampları, uyuklama, sersemlik, bilinç kaybı, az terleme, vücut ısısının artması ya da düşmesi, cildin morarması gibi belirtilerle kendini gösteriyor.
Böyle bir durumla karşılaşmamak için beyaz ve pamuklu kıyafetler giymeli, 11:00 - 14:00 saatlerı arasında dışarı çıkmamalı, su tüketimini artırmalı, ağır yiyeceklerden uzak durmalı, sık sık ılık duş almalı ve şapka, güneş gözlüğü kullanmalısınız.
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