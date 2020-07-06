Güneş ben yapar mı? Güneşin zararları

Güneş faydalı olduğu kadar da zararlıdır. Güneşten yeterince korunmadığımız zaman güzel bir nimet olan güneş bir de bakmışız ki zararlı duruma dönüşmüş. Güneşin alın, burun üstü, elmacık bölgesi gibi doğrudan kemik üzerindeki ciltte oluşturduğu tahribat çok fazladır. Benler cilt renginde, ciltten biraz koyu veya kırmızı (anjiom), kahverenginden siyaha kadar değişen renklerde ciltten genellikle kabarık, bazen üzerinde kılların da olduğu selim lezyonlardır. Güneşe maruz kalınan süre, güneş yanığı öyküsünün olup olmadığı, ben’ler için zemin hazırlayan faktörlerdendir.

Güneşte kaldıktan sonra aşırı şişme, kızarma, kaşıntı ve hassasiyet oluşabilir. Güneşin bir başka olumsuz etkisi de cilt üzerindeki benlerinde artışa neden olmasıdır. Güneş sonrası vücutta ben sayısı artabilir, mevcut benler büyüyebilir ya da çapları genişleyebilir. Pigmente cilt lezyonları dediğimiz bu tür iyi huylu cilt lezyonları ileri yaşlarda cilt kanseri olarak karşımıza çıkabilir.

Cilt kanserleri vücutta baş ve boyun bölgesinde çok sık görülür. Mesleki sebeplerle güneşe çok yoğun olarak maruz kalan kişilerde cilt kanseri görülme oranı daha yüksektir. Bu yüzden güneşe bağlı olarak artan cilt benlerinin dikkatlice gözlemlenmesi gerekir. Güneşe bağlı cilt lekeleri, pigmente lezyonlar ve cilt tümörlerinin kontrolsüz olarak güneşte kalmayla çok yakın ilişkisi vardır.