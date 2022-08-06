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Gündem Güne acı haberle başladık! Şehidimiz var
Gündem

Güne acı haberle başladık! Şehidimiz var

Milli Savunma Bakanlığı, taciz ateşi sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen P. Uzm. Çvş. Reşat Ergin'in, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştüğünü açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-08-06 07:56:00 -
Güne acı haberle başladık! Şehidimiz var

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bulunan bir üs bölgesine terör örgütü tarafından yapılan taciz ateşi sonucu 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bir üs bölgemize 05 Ağustos 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen P. Uzm. Çvş. Reşat Ergin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

Bakan Akar'ın Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından paylaşılan mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 05 Ağustos tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadeleri kullanıldı.

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Yorumlar

Abdullah Murat

Toprağı uğrunda ölünecek ve hayatta yaşanacak yuva yapan, bez parçasını dalgalandırmaya layık bayrak sancak yapan, kişiyi hayvandan aşağı bir varlıktan Allah nezdinde değerli kılan, karını kızını iki bacak aranı namus şeref yapan en kutsal olan ilahın kelamı olan Allahın ayetleri (hükümleri, öyle kılmasıdır)dir. Allahın indirdiği ile hükmedilmemesi olan laiklik bu temelin satılması ve onları haktan batıla dönüştüren büyük bir hainliktir. maide44 bu sıfatlandırma yapılmış ve bunu yapanlar kafirlerin takendileridir hükmü bildirilmiş bu çok önemli bir uyarı kırmızı çizgidir Sansürlenmiş gizlenmiş susturulmuş

Zafer

Mekanı cennet olsun. Bir tane olduğunu sanmıyorum. Bizim memleketin üzerinde üç helikopter Suriye Irak tarafından geldi o gün. Daha önce ki operasyonlarda da şahit oldum karayolunda sabahın erken saatlerinde güneş doğmazdan önce onlarca cenaze arabası Suriye'den Türkiye'ye geçiş yapıyordu önünde ve arkasında askeri araçlar o gün medyada hiç şehit haberine rastlamadım
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