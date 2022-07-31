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Gündem Güne acı haberle başladık! Şehidimiz var
Gündem

Güne acı haberle başladık! Şehidimiz var

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit bölgesinde bir askerimizin şehit olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-07-31 08:36:00 -
Güne acı haberle başladık! Şehidimiz var

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde görev yapan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Burak Keçe'nin şehit olduğunu açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 30 Temmuz 2022 tarihinde kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mehmet Burak Keçe arı sokması sonucu geçirdiği Akut-Alerji krizi sebebiyle derhal hastaneye sevk edilmiş ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kaydedildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Mehmet Burak Keçe için taziye mesajı yayımladı. Akar, yayımladığı mesajında "Kahraman silah arkadaşımız, 30 Temmuz 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi

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Yorumlar

Ramazan

Şehidimize ALLAH'tan rahmet kederli ailesine sabır diliyorum.  terör örgütünü bir gecede bütün savaş uçaklarını ve sihalarıda ne varsa gönderip hepsini bombalayıp bitirmeleri gerekir.

Murat ben

Allah mekanını cennet eylesin ailesine sevenlerine sabır versin inşallah
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