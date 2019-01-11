Gündüz kuşağı programlarına vatandaştan tepki! "Ahlak yapımızı yok etmek istiyorlar!"

Taha Emre ÖZDEMİR / ANKARA- Evlilik programları yasaklandıktan sonra aynı sunucular tarafından farklı formatlarla yayınlarına devam eden gündüz kuşağı kadın programları toplum ahlakını yok etmeye devam ediyor. Uzmanların yayınlanan bu programlarla ilgili uyarıları devam ederken, vatandaş da programlardan rahatsızlığını dişle getiriyor.

Akit Soruyor ekibi bugün Ankaralılara; " Gündüz kuşağıu kadın programları hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusunu yöneltti. Mikrofon uzattığımız vatandaşlar söz konusu yayınların toplum ahlakını olumsuz yönde etkilediğini ve yetkililerin konuya duyarlı davranarak programlara kısıtlama getirmesi gerektiğini dile getirdiler:

" Bence bu programlar toplum ahlakını haddinden fazla etkiliyor. Bizleri çok rahatsız ediyor. Sonuçta hepimizin evlatları var. Ben o programları ne çocuklarıma ne de aileme izlettirmiyorum"