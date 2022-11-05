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Gündem Gündüz bakımını yaptırmıştı! Otomobili alev aldı
Gündem

Gündüz bakımını yaptırmıştı! Otomobili alev aldı

Adana Kozan’da, sahibinin bakımdan alıp evinin önüne park ettiği cip, alev alev yandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-05 14:39:00 - 2022-11-05 14:41:16
Gündüz bakımını yaptırmıştı! Otomobili alev aldı

Olay, akşam saatlerinde Karacaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sahibinin gündüz bakım yaptırdığı cipi, akşam evinin önüne bıraktıktan sonra motor kısmından alev alarak yanmaya başladı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürülen cip, kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkma sebebi araştırılıyor.

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