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Gündüz 1 saat uykunun kalbe faydaları

Kalbin korunması yaşamın korunması demek. Bu nedenle sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek ve hekim kontrolünde olmak hayati önem kazanıyor.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 15:32
Gündüz 1 saat uykunun kalbe faydaları

UYURKEN YÜKSEK VE KALIN YASTIK DENEYİN:

Yüksek ve kalın yastık, kronik kalp yetersizliği olan hastalarda fazla sıvının akciğerlerden daha alt bölgelere inmesini sağlar, gece boyunca rahat bir uyku uyunmasına yardımcı olur.

HER GÜN TARTILIN:

Günlük tartılmak hem gereksiz kilo alımını önler hem de vücudun sıvı dengesi hakkında pratik bir fikir verir. Günde 2 kilodan fazla artış, vücutta fazla sıvı birikimini gösterir, bu durumda doktora başvurmak gerekir. Kilo vermek, kalp üzerindeki yükü azaltacağından hastalığa bağlı şikayetleri de azaltır.

GÜNDÜZ 1 SAAT UYUYUN:

Yorgun vücut, yorgun kalp demektir. Gün içerisinde dinlenmek için vakit ayırın. Mümkünse gündüz saatlerinde en az 1 saat uyuyun.

AZ AZ VE SIK SIK YİYİN:

Mideyi fazlaca doldurmak hem hazımsızlık problemlerine hem de kalp üzerine olumsuz etkilere yol açar. Öğünleri bölmek ve azar azar gıda tüketmek önemlidir. Lifli gıdaların ve suyun tüketilmesi, yavaşlamış olan barsak hareketlerini artırır. Kabızlığı önler.

TUZLU GIDALARDAN KAÇININ:

Özellikle kronik kalp yetersizliği olanlarda vücudun sıvı dengesini korumak önemlidir. Aşırı tuz alımı, özellikle akciğerlerde ve bacaklarda ödeme yani fazla sıvı birikimine yol açar.

 

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 15:32
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