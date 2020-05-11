  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Gündoğmuş Devlet Hastanesinde Başhekim göreve başladı

Bir süredir başhekimlik görevi vekaleten yürütülen Gündoğmuş Devlet Hastanesine atanan başhekim Gökçe Duranoğlu Turgut görevine başladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 12:10:16 -
Gündoğmuş Devlet Hastanesinde Başhekim göreve başladı

Bir süredir başhekimlik görevi vekaleten yürütülen Gündoğmuş Devlet Hastanesine atanan başhekim Gökçe Duranoğlu Turgut görevine başladı.


Gündoğmuş Devlet Hastanesine atanan başhekim Gökçe Duranoğlu Turgut görevine başladı. Ankara doğumlu olan ancak ilk ve ortaöğretimini Antalya’da tamamlayan Turgut, tıp fakültesinin ardından ihtisasını Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında yaptı.


Pratisyen hekim olarak Aksaray Devlet Hastanesinde çalışan Gökçe Duranoğlu Turgut daha sonra Antalya Kepez Devlet Hastanesi ve Antalya Serik Devlet Hastanesinde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak çalıştı.


Bir an önce ihtiyaçları tespit ederek çalışmalara başlayacağını ifade eden Turgut, Gündoğmuş halkına hizmet vermekten mutluluk duyacağını belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı