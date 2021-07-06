Gündemi sarsan itiraf: CHP "Muharrem İnce'yi gösterme" diye baskı yaptı

Halk TV Eski Genel Müdürü Şaban Sevinç, 24 Haziran 2018 seçimlerinde Muharrem İnce'nin CHP'den destek almadığını söyledi.

Muharrem İnce'ye sansür itirafı

Muharrem İnce'ye CHP Genel Merkezi'nin çelme taktığını söyleyen Sevinç, bir CHP Genel Başkan Yardımcısının kendisini aradığını ve İnce'yi ekranda fazla göstermemesini istediğini anlattı ve şunları kaydetti:

"Daha kampanya yaparken genel merkez çelme takıyor, ben görüyorum, ben yaşadım, bana CHP Genel Başkan Yardımcısı 'Muharrem İnce'yi niye bu kadar gösteriyorsun, başımıza bela mı edeceksin' dedi."

Sevinç, CHP'den gördüğü baskı nedeniyle Deniz Baykal'la da görüştüğünü söyledi.

"CHP'nin Halk TV'ye yaptığı baskı nedeniyle Deniz Baykal'la da görüştüm, bana dediği şu sen doğrusunu yapıyorsun, aynen devam et."

Akşener de sansürlenmiş

Muharrem İnce'yi ekrana çıkarmak istemeyen CHP'nin o dönemde aynı tutumu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener için de sergilediğini bu sözlerle ifade etti:

"Yav Meral Akşener'in mitinglerini de yayınlama, neden, işte bizim oylarımız İYİ Partiye kayıyor."