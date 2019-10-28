Gündemi sarsan bomba iddia! DEAŞ'ın yeni lideri o olacak

yeniakit.com.tr ABD tarafından İdlib'de düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi öldürüldü. Gece yarısı 8 ABD helikopteri ve 2 insansız hava aracı ile düzenlenen operasyonda Barişa köyü yakınlarındaki hedefler bir buçuk saat boyunca yoğun ateş altına alındı. Helikopterle indirme yapılan operasyon yaklaşık 4 saat sürdü. Yakalanacağını anlayan DEAŞ elebaşı bomba yüklü yeleği patlatarak intihar etti.

Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyon hakkında basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump, "Operasyon süresince herhangi bir askerimiz zarar görmedi. Bağdadi öldü. En önemli güvenlik önceliğimizdir. Bağdadi'nin arkadaşları da öldürüldü. Bağırarak öldürüldü. O bölge temizlenmişti. 11 çocuk yara almadan evden çıkarıldı. Yalnızca Bağdadi ve tünel kalmıştı. 3 çocuğu da kendisiyle birlikte sürükledi ve onlar da kendisiyle birlikte ölüme sürüklendi. Kendisi üzerindeki bombalı yeleği patlatarak intihar etti. Tünel yok edildi. Son anlarını da korkarak geçirdi. Biz iki saat boyunca o bölgedeydik. Görev tamamlandıktan sonra hassas maddeleri bölgeden çıkardık" dedi.

Trump "DEAŞ'ın yeni liderini biliyoruz" dedi

Trump, terör örgütü DEAŞ'ın yeni lideri hakkında da açıklamalarda bulundu. Trump, "Bağdadi sonrası kim lider olacak ve nerede biliyoruz" ifadelerini kullandı. Trump'ın bu açıklaması sonrası DEAŞ'ın yeni liderinin kim olacağı merak konusu oldu.

Yeni lider belli oldu iddiası

Öte yandan örgütün yeni liderinin kim olacağına ilişkin bomba bir iddia ortaya atıldı. Newsweek'in haberine göre, Bağdadi’nin öldürülmesinin ardından DEAŞ'ın yeni liderinin belirlendiği bildirildi. DEAŞ, Bağdadi'nin haleflerinden birisini örgütün yeni lideri olarak seçti.

Haberde, örgütün yeni lideri olarak yakın bir zamanda Bağdadi tarafından örgütün din işlerini yönetmesi için görevlendirilen Hacı Abdullah el-Afari lakaplı Abdullah Kardaş olduğu ileri sürüldü. Telaferli bir Türkmen olan Kardaş, devrik lider Saddam Hüseyin'in ordusunda uzun yıllar subay olarak görev yaptı. Örgütteki lakabının ise "yok edici" olduğu öğrenildi. Kardaş son 1 yıldır örgütte ikinci adam olarak görülüyordu. Kardaş, Bağdadi ile birlikte 2003 yılında Irak’ta ABD tarafından cezaevine gönderilmişti.