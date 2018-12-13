Gündemi sarsacak şok iddia! 'Abdullah Gül, Erdoğan'ın zayıflamasını istiyor'

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun görüşmesine ilişkin iddialar ortaya atılmış ve tartışma konusu olmuştu.

Abdullah Gül’ün ofisindenCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ziyaretleriyle ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye ve dünya meseleleri genel çerçevede konuşulmuş ve herhangi bir şekilde günlük parti meseleleri ve seçimler söz konusu olmamıştır" denilmişti.

Star gazetesi yazarı Yahya Bostan, Gül-Kılıçdaroğlu görüşmesinde konuşulanlara ilişkin iddiaları kaleme aldı.

Tavsiyelerde bulundu

Yahya Bostan, “Gül’den Kılıçdaroğlu’na ittifak tavsiyeleri” başlıklı yazısında, “Kaynağımla yaptığım görüşmeye dönelim. Sözlerini yorumsuz aktarıyorum” diyerek şöyle devam etti:

“Abdullah Gül, Temel Bey’le ve Kılıçdaroğlu ile görüştü. Kılıçdaroğlu ile biri gizli diğeri açık iki görüşme gerçekleşti. (Gül’ün ofisinden yapılan açıklamada Kılıçdaroğlu ile 11 Kasım’da görüşme yapıldığı kabul ediliyor. Y.B.) Gül bu görüşmede Kılıçdaroğlu’na bazı tavsiyelerde bulundu. ‘24 Haziran’la aynı hataya düşmeyin, belediye seçimlerinde birlikte hareket edin’ dedi. (Burada Akşener’in ‘Aday olacağım’ ısrarı ve farklı adaylarla çıkılması kastediliyor. Y.B.). Gül, Kılıçdaroğlu’na Akşener’le mutlaka görüşmesi gerektiğini söyledi. Kendisi Akşener’e 24 Haziran’da aday olduğu için bozuk. ‘Ben görüşmeyeceğim ama siz mutlaka görüşün, ittifak yapın’ diye telkinde bulundu. ‘Mansur Yavaş ortak adayınız olabilir’ dedi. HDP ilgili de tavsiyede bulundu. ‘Aynı karede görünmeyin ama söylem düzeyinde taban desteğini alın’ dedi.”

“Erdoğan’ın zayıflamasını istiyor”

“Peki, neden? Kaynağım devam ediyor” diyen Bostan yazısını şöyle sonlandırdı:

“Analizim şu: Gül Brüksel’de de bazı görüşmeler yaptı. AK Parti’nin yerel seçimlerde kaybetmesini, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zayıflamasını istiyor. Alternatif olarak Türkiye’nin kendisine ihtiyaç duyacağını umuyor. Bu yüzden sık sık muhalefetle görüşüp onlara akıl veriyor. Gül muhalefetin üst aklı gibi davranıyor.”