Gündemi sarsacak bomba iddia! 'CHP'li belediye PKK karargahı haline geldi'

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, katıldığı bir televizyon programında Mersin Büyükşehir Belediyesi içerisinde yuvalanan terör örgütü PKK ile iltisaklı 33 kişinin olduğunu bildirdi. Ayrıca Milletvekili Kılavuz, Diyarbakır'da Türk Bayrağı yakan bir kişinin ve teröre finansman sağlayan bir şahsın da daire başkanlığı yaptığını söyledi.

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'yle ilgili MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'dan çarpıcı açıklamalar geldi. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve ilçe personeli arasında 33 PKK, 5 FETÖ, 2 Hizbullah terör örgütü mensubu olduğu gerekçesiyle gözaltına alınmış ve 14 kişi tutuklanmıştı.

33 kişi CHP'li belediyede hala görevde!

Diğer yandan PKK terör örgütünde faaliyet yürütmekte iken ölen veya terör suçlarından hükümlü bulunan şahısların yakınlarından 33 kişi halen Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde görev alıyor.

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Mersin'de polisevine yönelik düzenlenen terör saldırısı sonrası belediye içindeki son duruma ilişkin A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

"Mersin belediyesi PKK karargahı haline geldi"

"Hain terör örgütü PKK'lı teröristleri önceden bu bölgeye göndererek keşif yaptırıp böyle alçakça bir saldırı gerçekleştirdi." diyen Kılavuz şu ifadeleri kullandı:

Ancak zaman içinde Mersin özelinde PKK'nın yaptığı eylemleri biliyoruz. CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi artık bir PKK karargahı haline geldi. İçeriden aldığımız bilgileri İçişleri Bakanlığı'na bildirdik.

Terör iltisaklı kişiler görevde

Teröristlerin 1.derece yakınları Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyor. Terör örgütlerinde işlem görmüş çok sayıda kişi belediyede çalışıyor.

"Aralarında Türk Bayrağı'nı yakanlar da var"

Diyarbakır Silvan ilçesinde Profilo İlkokulu'nun bahçesinde bulunan Türk Bayrağı'nı indirerek yaktıktan sonra tutuklanan şahsın Mersin'de CHP'li belediyede çalıştığını biliyoruz.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde HDP'li belediyede belediye başkan yardımcılığı yapan şahsın Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde daire başkanlığı yapıyor. Bu şahıs sürekli PKK ile bağı olan ve PKK'ya maddi destek sağlayan birisi.

Demirtaş'ın tiyatrosu sergileniyor

Bu şahsın CHP'nin Mersin'deki başarısında HDP'nin büyük payı olduğunu söylediği sözleri var. Demirtaş'ın cezaevindeki yazdığı bazı tiyatro oyunları Mersin'de belediye tarafından sergileniyor.

Teröristlerin birinci dereceden yakınları nasıl oluyor da Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde çalışabiliyor?

Kaynak: Sabah