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Gündemi sarsacak açıklamayı yaptı! 'HDP'li 6 vekil dağa geldi ve burada...'

Terör örgütü PKK'da kırılma sürüyor. Örgütten kaçarak teslim olan S.T, örgütün kirli yüzüne ilişkin çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

20 Eylül 2019 Cuma 23:16
Gündemi sarsacak açıklamayı yaptı! 'HDP'li 6 vekil dağa geldi ve burada...'

Terör örgütü PKK'nın kampından kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan S.T, dağa götürülme süreçlerinde HDP'nin aktif rol aldığını, gençlerin HDP teşkilatları aracılığıyla dağa götürüldüğünü anlattı.

Kırsal alanında faaliyet gösterirken pişman olup Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına teslim olan S.T, yaklaşık 4 yılda yaşadıklarına ilişkin bilgi verdi.

HDP'li milletvekilleri PKK'nın Diyarbakır sorumlusuyla görüşmüş

Terör örgütü PKK ile HDP arasında bağ bulunduğunu dile getiren S.T, şunları söyledi:

"HDP, terör örgütü PKK'nın legal partisidir. İdeolojik olarak örgüte bağlı bir partidir. Kırsal alanda aralarında HDP'li milletvekillerinin bulunduğu 6 kişilik grubun örgütün Diyarbakır sorumlusuyla görüşmek için geldiklerini gördüm. Bu durum HDP ile PKK arasındaki bağlantının en iyi örneğidir. HDP, örgütün legal işlerini yöneten bir partidir."

"HDP binasında örgüte yönlendirmeler not alışverişiyle yapılıyordu"

İlk olarak İstanbul'daki HDP İl Başkanlığına yönlendirildiğini burada binanın üst katında bulunan gizli bölmede 6 gün kaldığını belirten S.T, şunları kaydetti:

"Orada örgütün ideolojik kitaplarını okudum. Terör örgütü propagandası amaçlı sohbetler yapıyorduk. Daha sonra ise Diyarbakır'daki parti binasına yönlendirildim. Diyarbakır, Şırnak, Suriye ve Irak'ta kırsal bölgelerinde örgüte ait yerlerde kaldım. Irak'ın Gara bölgesinde 6 ay eğitim aldım. HDP binasında örgüte yönlendirmeler not alışverişiyle yapılıyordu. Notları yazan, yönlendirenler genelde HDP'de dururdu. HDP'de yetkisi yokmuş ya da 'çaycı' gibi görülürdü. Asıl yetkili olan kişiler onlardı. Batı'da HDP, Doğu'da ise DBP olarak binalarında bekliyorlar."

"HDP, isterse dağdaki gençleri getirebilir"

Bazı HDP milletvekillerinin örgütün kaçırdığı çocukları dağdan getirdiğine şahit olduğunu vurgulayan S.T, "HDP isterse dağdaki gençleri getirebilir. Bildiğim milletvekilli akrabalarını ve çocuklarını getirdiklerini biliyorum. İsterlerse gidip getirebilirler. Çünkü HDP örgütün legal görünümlü yapısıdır." ifadelerini kullandı.

HDP'li milletvekili, belediye başkanı ve yöneticilerini lüks içerisinde yaşadığına dikkati çeken S.T, "Ancak örgüte teşvik ettikleri ve katmaya çalıştıkları insanlar hep fakir çocuklar. Bu kişileri hep örgüte katıyorlar ama kendi çocuklarını örgüte katmıyorlar. Kendi çocukları her zaman güzel okullarda okurlar, arabalar binerler ve güzel yaşarlar. Olan fakir fukaraya oluyor." dedi.

"Dağdaki gençler gelmek istiyor, kamplardan kaçmaya çalışıyorlar"

Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemini desteklediğini, çocukları dağa kaçırılan ailelerin tamamının eyleme katılması gerektiğini vurgulayan S.T, şunları söyledi:

"Çünkü dağdaki gençler gelmek istiyor, kamplardan kaçmaya çalışıyorlar. Örgütten kurtulmak istiyorlar fakat gelemiyorlar. HDP isterse bunu yapabilir. Bu nedenle annelerin yaptığı eyleme destek verilmesi gerekiyor. Bu acıyı hisseden her annenin bu eyleme destek vermesi gerekiyor. Ortada gençlerin hayatı söz konusudur. Çünkü gençler ölüyor. Örgüt içinde üst düzeydeki teröristler de kaçıyor. Son dönemlerde örgüte katılım ciddi bir şekilde düştü. Herkesin çocuklarına sahip çıkmalarını isterim."

"Milisler uyuşturucudan gelir elde ediyor"

Terör örgütü PKK'ya eleman kazandıran ve yardım eden terör örgütü yandaşları hakkında da bilgi veren S.T, bu kişilerin genelde köylerde yaşadığını belirtti.

S.T, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu milisler örgüte bilerek ve isteyerek ciddi manada yardım ederler. Örgüt üyelerine erzak ve sağlık gibi her türlü ihtiyaçlarını giderirler. Bunların temel kaynakları genelde milislerdir. Çoğu hayvancılık ve esrar yetiştirir. Esrar üzerinden gelir elde ediyorlar. Bu esrarın gelirini örgütle bölüşürler. Bunlar örgütün ciddi ve en önemli diyebileceğimiz destekçileridir. Bunlar üzerinden örgüte katılımlar da gerçekleşiyor. Bunların önüne geçmek gerekiyor."

"Ölümün kıyısındayken, şu an yaşamın içerisindeyim"

Terör örgütü PKK'dan kaçtıktan sonra etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığını kaydeden S.T, "Tekrardan eski hayatıma devam ediyorum. Hiçbir şekilde ceza da almadım. Ailemin yanındayım. Ölümün kıyısındayken, şu an yaşamın içerisindeyim." dedi.

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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 23:16
  1. Şırnak
  2. İstanbul
  3. Diyarbakır
  4. HDP
  5. PKK
  6. HDP İl Başkanlığı

YORUM YAZ

  • ÖmerÖmer29 dk önce
    Terörle çok iyi mücadele ediliyor fakat bazı soru işaretleri var istihbarat neden hdp yi yakın takibe almıyor nefes almaları bile takip edilmeli Kandil’e neden tam girilemiyor ele başları yok edilemiyor Türkiye’min buna fazlasıyla gücü yeter PKK tümüyle kazınabilir buna inanıyorum fırsat varken ameliyat tam olmalı yoksa eksik kalırsa netice alınma zorlaşır
  • saffet kartalsaffet kartal35 dk önce
    vekiller dağda pkk ile görüşüyorken istihbarat kurumları neyapmakta imiş

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