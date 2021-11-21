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Siyaset Gündemi salladı! Babacan'dan itiraf gibi sözler
Siyaset

Gündemi salladı! Babacan'dan itiraf gibi sözler

Türkiye'nin doğal gaz keşfini hazmedemeyen DEVA Genel Başkanı Ali Babacan'ın itiraf niteliğindeki sözleri sosyal medyayı salladı. AK Parti'nin 20 yıldır algı yaptığını savunan Babacan'a, 17 yılını AK Parti'de geçirdiğini hatırlatan vatandaşlar, "Her zaman kriptoydun demek ki!" yorumlarında bulundu. Babacan'ın sözleri, "Kriptoluk itirafı" olarak nitelendi.

Yeniakit Publisher
2021-11-21 09:05:00 -
Gündemi salladı! Babacan'dan itiraf gibi sözler

Küreselcilerin son umudu, Türkiye'ye ekonomi üzerinden pranga vurmak isteyenlerin son piyonu DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan; katıldığı bir ortak yayında tepki çeken açıklamalarda bulundu.

Ali Babacan, son yıllarda Türkiye'nin yapmış olduğu enerji hamlelerinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Ülkemizi dışa bağımlılıktan kurtaracak keşifleri hedef alan Babacan, "20 yıldır gaz bulduk diye algı yönetimi yapıyorlar. Gazın miktarı belli değil, maliyeti belli değil, vatandaşa gaz veriyorlar" ifadelerini kullandı.

Ali Babacan'ın "20 yıldır algı yapıyorlar" sözleri, partinin içerisinde tıpkı bir ajan gibi çalıştığını da gözler önüne serdi. Öyle ki Babacan, 2 yıl önce AK Parti'den ayrıldı. Sosyal medyada Babacan'a tepki gösteren vatandaşlar, "20 yıllık kriptosun demek ki" yorumunda bulundu. DEVA liderinin açıklamaları, "Kriptoluk itirafı" olarak nitelendi.

Başkan Erdoğan, Haziran ayında yaptığı konuşmada "Fatih Sondaj Gemimiz, Sakarya gaz sahasındaki Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptı." müjdesini vererek, "Karadeniz'deki toplam gaz keşfimiz 540 milyar metreküpe ulaştı." demişti.

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