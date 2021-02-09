Gündemi altüst edecek Kuzey Kore raporu! Açıkladılar: O ülke ile füze geliştiriyorlar

Birleşmiş Milletler raporuna göre Kuzey Koreli bilgisayar korsanları ülkenin nükleer ve balistik füze programlarını finanse etmek için yüz milyonlarca dolar çaldı.

BM'ye ait gizli ibareli belgeye göre Kim Jong Un rejimi Kuzey Kore'nin ekonomisini ayakta tutmak için "finans kurumlarına ve sanal döviz bürolarına karşı operasyonlar" yürütmekle suçlanıyor.

Söz konusu rapor, Birleşmiş Milletler'in (BM) Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un'un başkanlık ettiği nükleer programın etkinliğini izlemekle görevli organı Kuzey Kore Uzmanlar Paneli tarafından kaleme alındı.

'316.4 milyon dolar değerinde sanal varlık çalındı'

Raporda yer alan BM üyesi bir ülke, bilgisayar korsanlarının 2019 ile Kasım 2020 arasında 316.4 milyon dolar değerinde sanal varlık çaldığını iddia etti.

Raporun ayrıntıları henüz paylaşılmış değil. Ancak CNN'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki diplomatik kaynak aracılığıyla elde ettiği bazı kısımlarında Kuzey Kore'nin "bölünebilir malzeme ürettiği, nükleer tesislere sahip olduğu ve balistik füze altyapısını iyileştirdiği" iddia edildi.

'Balistik füze altyapısını iyileştirdi, nükleer cihazlar geliştirdi'

Bir diğer iddia ise raporda ismi açıklanmayan bir ülkenin Pyongyang'ın "büyük olasılıkla" balistik füzelerine yerleştirebileceği minyatür nükleer cihazlar geliştirmiş olabileceği yönünde.

Panel'in raporu BM üyesi ülkelerin istihbarat kurumlarından, medyadan ve ülkeden kaçanlardan alınan bilgilerden oluşuyor.

Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler misyonu, söz konusu iddialara yanıt vermedi. Ancak Kim, iddialarla doğru orantılı olarak geçen ay yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programları için yeni, gelişmiş silahlar geliştirmek adına çalışacağını söylemişti.

İran ile işbirliği iddiası

Raporda göze çarpan noktalardan biri de Kuzey Kore ve İran'ın kritik parçaların ticareti de dahil olmak üzere uzun menzilli füze geliştirme projelerinde işbirliğini yeniden devreye soktuğu iddiası.

İran'ın benzer teknoloji arayışı ve mevcut balistik füze cephaneliği, Tahran'ın bazı Arap komşuları ve ABD ile uzun süredir devam eden anlaşmazlıklarında önemli bir parlama noktası.

Tahran ise Kuzey Kore ile füze teknolojisi üzerinde çalıştığını inkar ediyor. Raporda, "Panelin soruşturma ve analizlerinde yanlış bilgi ve uydurma veriler kullanılmış olabileceği" iddiasıyla İran'ın BM Misyonu'nun yorumları da yer aldı.

Kaynak: Euronews