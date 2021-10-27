Gündeme oturan sözler: İstihbarat peşimde, Suudi konsolosluğu önünde öldürülmeye çalışıldım

Suudi rejiminin bir muhalifinin CNN'e kendisinin Suudi yönetimince Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki konsolosluğuna çekilmeye çalışıldığını açıklaması Cemal Kaşıkçı cinayetini hatırlattı.

CNN'e konuşan ve eski bir Suudi üst düzey istihbarat görevlisinin kızı olan Hisse el-Muzeyni, ailesinin Suudi yönetiminin istihbaratında etkinken nasıl muhalif konumuna itildiğini anlattı ve Suudi yönetiminin kendisini öldürmeye çalıştığını iddia etti.

Saray içi darbe

Hisse el-Muzeyni'nin babası Saad el-Cabiri Suudi istihbaratında üst düzey bir isimdi. Nisan 2015'te Kral Selman'ın abisinin oğlu olan Muhammed bin Nayif veliaht olduğunda onun danışmanı olmuştu. Fakat saray içi bir darbeyle Haziran 2017'de Muhammed bin Nayif veliahtlıktan azledilerek Kral Selman'ın oğlu Muhammed bin Selman veliaht ilan edildi.

Eylül 2017'de Suudi Arabistan'da çeşitli kesimlere tutuklama operasyonları gerçekleştirildiğinde Saad el-Cabiri ve ailesi hakkında da tutuklama kararı çıktı. Saad el-Cabiri ve kızı Hisse el-Muzeyni yurt dışına kaçarken Saad el-Cabiri'nin iki oğlu ve Hisse el-Muzeyni'nin kocası yakalanıp tutuklandılar.

Yurt dışındaki Suudi muhalefetinin, rejime aslında fikren muhalif olmayan, yönetimde yer alıyorken rejim tarafından dışlanan isimlere hoş bakmadığı biliniyor.

"Ailem tutuklu"

Hisse el-Muzeyni, CNN ile röportajında kardeşlerinin ve kocasının halen kötü şartlarda Suudi Arabistan'da tutuklu olduklarını ve işkence gördüklerini belirtti. Hisse el-Muzeyni Suudi istihbaratının kendisinin peşinde olduğunu, şu an yaşadığı Kanada'da Suudi istihbaratı tarafından takip ve rahatsız edildiğini belirtti.

Hisse el-Muzeyni Suudi yönetiminin daha önce kendisine ulaşarak Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğu'na çekilmeye çalışıldığını belirterek Cemal Kaşıkçı gibi bu konsoloslukta tuzağa düşürülmeye ve öldürülmeye çalışılacağını ima etti.

Hisse el-Muzeyni, Suudi rejiminin babasının yolsuzluk yaptığına dair iddialarına da CNN'deki röportajında değinerek bu iddiaları yalanladı.

CNN, Hisse el-Muzeyni'nin açıklamalarının doğru olup olmadığına dair Suudi yetkililere ulaştıklarını ama onların bu konuda herhangi bir cevap vermediğini belirtti.

Kaynak: Mepa News