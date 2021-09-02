Gündeme oturan Ekrem İmamoğlu iddiası: O partinin adayı olabilir

Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olup olmayacağı merak edilirken Genar Araştırma Şirketi’nin sahibi İhsan Aktaş'tan çarpıcı açıklama geldi.

Cumhur İttifakı'nın ortakları AKP ve MHP 2023 seçimelrinde yapılacak olan seçimlerde seçim barajını yüzde 7 olarak belirlediklerini açıkladılar. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı televizyon programında cumhurbaşkanı adayının Millet İttifakı’nın ortak kararıyla belirleneceğini ve birden fazla aday olabileceğini söylemişti. Millet İttifakı'nda Cumhurbaşkanı adayı olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti kanadında da Genel Başkan Meral Akşener'in adı konuşuluyor.

"İmamoğlu İYİ Parti'nin adayı olabilir"

Independent Türkçe'den Ali Kemal Erdem'e açıklamalarda bulunan Genar Araştırma Şirketi’nin sahibi İhsan Aktaş ise dikkat çeken bir iddiada bulundu. Aktaş, "Kılıçdaroğlu aday olursa İmamoğlu, İyi Parti'nin adayı olarak ortaya çıkabilir" dedi.

Seçime giderken asıl tartışmanın Millet İttifakı partisi üyeleri arasında değil, CHP içinde parti yönetimi ile belediye başkanları arasında olacağını söyleyen Aktaş, "Seçime doğru giderken Ekrem İmamoğlu ile İyi Parti işbirliği güçlenecek." açıklamasında bulundu.

"Seçimi kazandığından beri İmamoğlu, daha çok İyi Parti ile ittifak yaptı" diyen İhsan Aktaş, "CHP kurumsalını belediyeye pek yaklaştırmadı. Kılıçdaroğlu aday olursa İmamoğlu, İyi Parti’nin adayı olarak ortaya çıkabilir" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Aktaş, HDP desteği olmadan Millet İttifakı’nda kimin aday olacağı tartışmalarının çok da önemli olmadığını kaydetti.

Öte yandan İBB'nin düzenlediği 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında kürsüye çıkan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB Başkanı İmamoğlu'na övgülerde bulunmuştu.