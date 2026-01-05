Gündeme bomba gibi düştü! Şara’ya suikast! İçişleri Bakanlığı yalanladı

Sözcü el-Baba, söz konusu iddiaların resmi kurumlara aitmiş gibi gösterilen sahte belgeler ve açıklamalar aracılığıyla dolaşıma sokulduğuna dikkat çekti. İddiaların "tümüyle ve kesin olarak yalan" olduğunu belirten yetkili, bu tür dezenformasyonlara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Medyaya "Resmi Kaynak" Uyarısı

Suriye yönetimi, yaşanan bilgi kirliliği üzerine vatandaşlara ve medya kuruluşlarına şu uyarılarda bulundu:

Haberlerin doğruluğu konusunda sorumluluk ilkelerine riayet edilmelidir.

Bilgiler yalnızca resmi ve güvenilir devlet kaynaklarından teyit edilmelidir.

Suriye sahasındaki hareketliliğin sürdüğü bu dönemde, yeni yönetimin istikrarını hedef alan bu tür iddiaların asılsız olduğu Şam makamlarınca tescillenmiş oldu.