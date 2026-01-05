  • İSTANBUL
Gündeme bomba gibi düştü! Şara'ya suikast! İçişleri Bakanlığı yalanladı
Gündem

Gündeme bomba gibi düştü! Şara’ya suikast! İçişleri Bakanlığı yalanladı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Gündeme bomba gibi düştü! Şara’ya suikast! İçişleri Bakanlığı yalanladı

Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’ya yönelik bir suikast girişimi düzenlendiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu duyurdu. El-Baba, Telegram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Şara ve bazı üst düzey devlet yetkililerini hedef alan bir "güvenlik olayı" yaşandığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Sözcü el-Baba, söz konusu iddiaların resmi kurumlara aitmiş gibi gösterilen sahte belgeler ve açıklamalar aracılığıyla dolaşıma sokulduğuna dikkat çekti. İddiaların "tümüyle ve kesin olarak yalan" olduğunu belirten yetkili, bu tür dezenformasyonlara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Medyaya "Resmi Kaynak" Uyarısı

Suriye yönetimi, yaşanan bilgi kirliliği üzerine vatandaşlara ve medya kuruluşlarına şu uyarılarda bulundu:

Haberlerin doğruluğu konusunda sorumluluk ilkelerine riayet edilmelidir.

Bilgiler yalnızca resmi ve güvenilir devlet kaynaklarından teyit edilmelidir.

Suriye sahasındaki hareketliliğin sürdüğü bu dönemde, yeni yönetimin istikrarını hedef alan bu tür iddiaların asılsız olduğu Şam makamlarınca tescillenmiş oldu.

Soruşturma başlatılan Bedri Usta’nın müşterisi ile alay ettiği video ortaya çıktı: 4 bin lira hesap vermişsin ağlıyorsun yaa! Boşuna kıçını yırtma
Gündem

Soruşturma başlatılan Bedri Usta’nın müşterisi ile alay ettiği video ortaya çıktı: 4 bin lira hesap vermişsin ağlıyorsun yaa! Boşuna kıçını yırtma

4 bin liralık lahmacun ve çorba menüsüyle tepkilerin odağındaki Bedri Usta isimli şahıs hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruştu..
CHP’nin parlatmaya çalıştığı isimlerin gerçek yüzü! İmamoğlu’ndan darbeci zihniyete tebrik!
Gündem

CHP’nin parlatmaya çalıştığı isimlerin gerçek yüzü! İmamoğlu’ndan darbeci zihniyete tebrik!

Amerika’nın Venezuela’ya yönelik modern yöntemlerle gerçekleştirdiği fiili işgal ve seçilmiş başkana karşı kurulan kirli kumpaslar, küresel ..
Bedri Usta kimdir? Bedri Usta Kebap'ın sahibi Bedrettin Aydoğdu kim?
Aktüel

Bedri Usta kimdir? Bedri Usta Kebap'ın sahibi Bedrettin Aydoğdu kim?

Bedri Usta soruşturma konusu yoğun şekilde sorgulanıyor. Bedri Usta kimdir? Bedri Usta Kebap'ın sahibi Bedri Usta (Bedrettin Aydoğdu) nereli..
