Gündeme bomba gibi düştü! En yakın rakibine yüzde 100'den fazla fark atıyor

Areda Survey’in Eylül 2022 “Gündem-Siyasi Nabız” araştırmasının sonuçları açıklandı. Anketin sonuçlarını Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin yazdı. Mart 2022’de Millet İttifakı’nın ortak aday çıkaracağına inananların oranı yüzde 72.2 iken, bu oran eylülde 52.1’e gerilemiş. İşte Şahin'in verdiği anket sonuçları...

"İkisi de çözemez" diyenler artıyor

Muhalefetin mevcut ekonomik sorunları çözeceğine inananların oranı sadece yüzde 32.8. “Ekonomiyi iktidar düzeltir” diyenler ise yüzde 47.4. Her ikisinden de ümidi kesenlerin oranı yabana atılacak gibi değil. Yüzde 19.8’lik bir kesim ekonomiyi muhalefetin de iktidarın da düzeltemeyeceği görüşünde.

Cumhurbaşkanı seçiminde kim önde?

Araştırmada “Bu pazar bir Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?” sorusu da yöneltilmiş deneklere. Recep Tayyip Erdoğan yüzde 48.6 ile açık ara önde. Onu yüzde 19.4 ile Mansur Yavaş, yüzde 16.9 ile Kemal Kılıçdaroğlu takip ediyor. Ekrem İmamoğlu’na oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 4.2’de kalmış. Meral Akşener’in oyu ise 0.7 çıkmış.

Hangi parti ne kadar oy alıyor?

Ve partilerin oy oranları… AK Parti yüzde 38, CHP yüzde 25’te… HDP 10.5, İyi Parti 10.2, MHP 10.1. Yeniden Refah Partisi’nin oyu yüzde 1,5 çıkmış araştırmada. Zafer Partisi 1.3, Deva 1.2. Diğer partilerin oyu yüzde 1’in altında.

En büyük sorun ekonomi ve enflasyon

Gelelim vatandaşın gündemine… İlk sırada yüzde 31.9’la ekonomi ve enflasyon var. Onu yüzde 11.8 ile TOKİ’nin sosyal konut projesi, 11.7 ile zamlar ve hayat pahalılığı, 10.2 ile EYT takip ediyor.

LGBT karşıtı gösteri

Son dönemlerde gündemden hiç düşmeyen LGBT tartışmaları da sorulmuş araştırmada. İstanbul’da düzenlenen LGBT karşıtı gösteriyi doğru bulanların oranı yüzde 71.9. Yanlış diyenler yüzde 28.1’de kalmış.