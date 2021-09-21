Gündeme bomba gibi düştü! Abdullah Gül, Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu ile görüştü

Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı sorusunun en çok konuşulduğu bir dönemde adı sık sık aday isimler arasında geçen eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün geçtiğimiz hafta İstanbul’da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile gizlice buluştuğu iddiası siyaset kulislerini dalgalandırdı.

CHP'li milletvekilleri de katıldı

Çok gizli tutulan bu görüşmeye Gül, Kaftancıoğlu ve İmamoğlu’nun yanısıra CHP’nin etkili milletvekillerinden bazılarının da katıldığı iddia edildi.

Superhaber’in iddiasına göre Nişantaşı’ndaki St Regis Otel’inde gerçekleşen bu buluşmanın kamuoyundan gizlenmesi için çok özel çaba sarfedildi. Ancak gizli buluşma bir şekilde dışarıya sızmış oldu.

Abdullah Gül ismi tartışma konusu

CHP içinde Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın adaylıkları günlerdir tartışma konusu yapılırken Cumhur ittifakının tek adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısına Abdullah Gül ile çıkılmasını isteyen CHP’lilerin de bulunduğu öteden beri konuşuluyordu.

Bu gizli buluşmaya İmamoğlu ve Kaftancıoğlu ile birlikte katılan diğer CHP’li milletvekillerinin kim olduğu merak ediliyor.

Kaynak: SuperHaber