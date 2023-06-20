Gündeme bomba gibi düşen iddia! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski madde bağımlısı mı?
Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken Rus komutan Oleg Ivannikov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin madde bağımlısı olduğu iddiasını ortaya attı.
Rus komutan Oleg Ivannikov, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin madde bağımlısı olduğunu iddia etti.
Bu iddianın yankıları sürerken Zelenski'nin bir röportaj esnasında çekilen görüntüleri kafa karıştırdı.
Zelenski'den değişik hareketler
Söz konusu videoda, Zelenski'nin garip hareketler sergilediği görülüyor. Ancak, bu videonun gerçekliği konusunda güvenilir bir kaynak tarafından doğrulama yapılmadı.
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