Gündeme bomba gibi düşen iddia! Ali Sabancı, Galatasaray başkanlığına aday olacak
Ali Sabancı'nın, Galatasaray başkanlığı için çalışma yaptığı ve başkanlık için çok istekli olduğu iddia edildi.
30 Nisan'da seçime gidecek Galatasaray'da başkan adayları şekilleniyor. Sarı-Kırmızılılar'da Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk adaylıklarını açıkladı.
Hamamcıoğlu ve Öztürk, Burak Elmas'la girdiği seçim yarışını kaybetmişti.
Patronlar Dünyası'ndaki habere göre; Esas Holding ve Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, sessiz sedasız adaylık çalışması yapıyor.
Tek liste ile seçime girilirse talip olacağı iddia edildi. Sabancı'nın başkanlık için çok istekli olduğu ileri sürüldü.