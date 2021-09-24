Gündeme bomba gibi düşen iddia: Abdullah Gül o iki isimle gizlice bir araya geldi

Millet İttifakı'ndan ortalığı karıştıracak bir iddia gündeme bomba gibi düştü... Abdullah Gül, Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu'nun gizli bir görüşmede bir araya geldiği iddia edildi.Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç, kulislerde dolaşan "Abdullah Gül, Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu gizli bir şekilde buluştu" iddiasını kamuoyuna duyurup çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"Millet İttifakı" içindeki uyuşmazlıklar her gün bir bir gün yüzüne çıkıyor... Adaylık krizinin de derinleştiği ittifakta son günlerde CHP iyice HDP'ye yanaşmaya başladı.

CHP'nin HDP ile yakın temasına İYİ Parti'den ne gibi bir tepki geleceği merak konusu olurken kulislere bomba gibi bir iddia düştü.

3'lü arasında gizli görüşme

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile gizli bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.

Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç konuyu A Haber ekranlarında değerlendirdi.

Genç, Kılıçdaroğlu tarafından adaylık konusunda önü kesilen İmamoğlu'nun kendi önünün açılması için taktiksel bir görüşme gerçekleştirmiş olabileceğini söyledi. Görüşmeye ilişkin zor ama muhtemel bir ihtimal daha olduğunu belirten Genç önemli değerlendirmeler yaptı.

İşte Hikmet Genç'in o açıklamaları:

"Çok ilginç. Mine Kırıkkanat da söyledi 'Gizli dosya' olarak. Ben 'kaset' olduğunu tahmin etmiyorum. Gizli görüşme iddiaları da isim verelim. İmamoğlu, Canan Kaftancıoğlu ve Abdullah Gül. İstanbul'da gizli buluşma… Şaşırtıcı ve zor bir denklem. "Gül'ün ne işi olabilir İmamoğlu ile?" İmamoğlu ile Kaftancıoğlu'nun ekipleri arasında da ciddi sıkıntılar var. Bu sıkıntalara rağmen Gül figürü ortaya çıkıyor.

Teklif götürülmüştü...

Bunan inanmayanlara şöyle bir serzenişte bulundum. Arakadaş neden inanmıyorsunuz. Nasrettin Hoca fıkrası gibi daha önce oldu bu. Daha önce Gül'e adaylık götürülmüştü. Muharrem İnce bizzat bunu açıkladı. Daha sonra Gül'ün kendisi söyledi. Ama işin enterasan tarafı işin içerisinde Gül ve İmamoğlu'nun olması… İmamoğlu bir muhtemel aday yani öyle görünüyordu.

Başka önemli bir bilgi İmamoğlu'na CHP Genel Merkezi'nden "Bak arkadaş sakın adayım diye ortaya çıkma sen işini yap tarihler uygun değil İstanbul'u bırakamazsın sakın oynama zıplama" böyle bir uyarı yapıldı.

Bu uyarının üzerine böyle bir bilgi çok enteresan ve daha önce Millet İttifakı'nın adayı olma ihtimali olduğu bir figürle İmamoğlu bir araya geliyor. Çok enteresan ve zor bir denklem gibi görünüyor ama burada , 'Taktiksel bir görüşme midir? Yoksa Gül daha önce Cumhurbaşkanlığı yaptığı için 'tecrübesinden faydalanarak nasıl bir taktik uygulayacağı konusu mudur?' İmamoğlu'nun CHP'den gizli bir şekilde Gül ile konuşması acaba 'İmamoğlu CHP iradesi ve kurmaylarının bilgisi dışında bir strateji mi oluşturdu?' ve adaylık için bir adım mı attı? Çünkü kendisine bu kapılar kapandı.

İmamoğlu kendi için görüşmüş olabilir

Kılıçdaroğlu bunu konuşmalarında laf aralarına sıkıştırdı. Önü kesilen İmamoğlu kendi önünün açılması açısından taktiksel olarak görüşmüş olabilir.

Abdullah Gül aday mı olacak?

Başka bir ihtimal daha var zor ama "Abdullah Gül tekrar mı ısıtılıp ortaya konacak ve İttifakın adayı mı olacak?" sorusu akıllara geliyor ama bunlar toplantıya katılan Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve bazı önemli vekillerin ortaya çıkasından sonra daha iyi anlaşılacak.

Belki önümüzdeki günlerde buna yeni düğümler eklenebilir ya da yeni bir strateji ortaya çıkabilir."