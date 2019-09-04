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GÜNDEM ÖZETİNE EK

04 Eylül 2019 Çarşamba 05:37
GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 100'üncü Yıl Dönümü Kutlama Programı'na katılacak. AK Parti Sivas İl Teşkilatı ile yemekte bir araya gelecek olan Erdoğan, Orta Anadolu Ekonomi Forumu'na iştirak edecek.

(Sivas/13.30/16.00/18.00)

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 05:37
  1. - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. GÜNDEM ÖZETİNE EK

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