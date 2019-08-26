GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Milli Park Alanı'nda Malazgirt Zaferi'nin 948. Yıl Dönümü Kutlama Programına katılacak ve Ahlat ilçesini ziyaret edecek. (Muş/12.00/Bitlis/15.00)

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