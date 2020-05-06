GÜNDEM ÖZETİ / 6 Mayıs 2020 ANADOLU AJANSI









1- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde basın açıklaması yapacak.

(Ankara/15.00/17.00)





EKONOMİ

1- TÜİK, 2019 yılına ilişkin aile istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)







DÜNYA DİPLOMASİ

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- "Avrupa Birliği (AB)-Batı Balkan Zirvesi", video konferans yoluyla düzenlenecek.

(Zagreb)





SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin alınan tedbirler ve gelecekte yapılacak çalışmaları değerlendirmek üzere Bakanlığa bağlı federasyon başkanlarıyla video konferans yoluyla bir araya gelecek.

(Ankara/15.00)





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