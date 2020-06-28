GÜNDEM ÖZETİ / 28 Haziran 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restorasyon çalışmaları tamamlanan Bodrum Kalesi'nin açılışını yapacak.

(Muğla/19.30)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor.





GÜNCEL

1- Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile üçüncü ve son oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 81 il ve Lefkoşa'da yapılacak.

(10.15/15.45)

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.





SPOR

1- Süper Lig'de 29. haftaya Demir Grup Sivasspor-Hes Kablo Kayserispor, Çaykur Rizespor-Yukatel Denizlispor, Medipol Başakşehir-Galatasaray, Gaziantep FK-Fraport TAV Antalyaspor maçlarıyla devam edilecek.

(Sivas/Rize/18.30/İstanbul/Gaziantep/21.00)

2- TFF 1. Lig'de 30. hafta Hatayspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor, Fatih Karagümrük-İstanbulspor, Akhisarspor-Cesar Grup Ümraniyespor karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

(Hatay/17.30/İstanbul/Manisa/20.00)





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