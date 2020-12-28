GÜNDEM ÖZETİ / 28 Aralık 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.

(Ankara/12.00)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/10.30)





EKONOMİ

1- TÜİK, 2020 yılına ilişkin bitkisel üretim ile 2019 küçük ve orta büyüklükteki girişim istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Küresel Umut Festivali'nin ilk ayağı "2030 Yolu Sürdürülebilirlik Webinarı”na katılacak.

- Bakan Çavuşoğlu, Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Meliza Haradinaj-Stublla ile bir araya gelecek. İki bakan daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.



(Ankara/13.00/13.30)





GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.





KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restorasyonu tamamlanan Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesinin açılışına katılacak.

(Ankara/18.30)





SPOR

1- Süper Lig'de 15. hafta, İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği-Hes Kablo Kayserispor, Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor ve Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor maçlarıyla tamamlanacak.

(Konya/Ankara/16.00/İstanbul/Antalya/19.00)

2- TFF 1. Lig'in 16. haftası, Bursaspor-Eskişehirspor maçıyla sona erecek.

(Bursa/19.00)

3- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 10. haftasından ertelenen Arhavi Voleybol-Ziraat Bankkart maçı yapılacak.

(Artvin/13.00)

4- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 10. haftasından tek maç oynanacak.





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