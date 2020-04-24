GÜNDEM ÖZETİ / 24 Nisan 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





EKONOMİ

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri, reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/14.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu nisan ayına ilişkin sektörel güven endeksleri ile şubat ayı katı yakıtlar istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)





GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.





SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve Süper Lig kulüp başkanları video konferans yöntemiyle toplanacak.

(14.00)





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