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GÜNDEM ÖZETİ / 19 Mayıs 2020

ANADOLU AJANSI

Yeniakit Publisher
2020-05-19 00:00:58 -
GÜNDEM ÖZETİ / 19 Mayıs 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


1- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve beraberindeki heyet, Anıtkabir'de düzenlenecek törene katılacak.

(Ankara/09.30)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle iştirak edeceği, Ilısu Barajı Enerji Santrali 1. Tribün Devreye Alınma Töreni'ne katılacak.

(Mardin/16.00)


DÜNYA DİPLOMASI

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nda "Kovid-19 sırasında arabuluculuk" konulu çevrimiçi seminere iştirak edecek.

(16.00)

2- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor.


GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.


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