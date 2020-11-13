GÜNDEM ÖZETİ / 13 Kasım 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin açılış törenine iştirak edecek.

(Tekirdağ/16.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ziyaret edecek, Sherwood Otel Kundu'da Muhtarlar Buluşmasına katılacak.

(Antalya/12.00 /16.30)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Gençlik ve Spor Bakanlığının 2021 yılı bütçesi görüşülecek.

(TBMM/10.00)





EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Haydarpaşa Limanı'nda Kanuni sondaj gemisini Karadeniz’e uğurlama törenine katılacak.

(İstanbul/10.30)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kastamonu'daki şantiyelerde incelemelerde bulunacak ve şehirde çeşitli ziyaretler gerçekleştirecek.

(Kastamonu/09.15/20.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı sanayi üretim, perakende satış ve ciro endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kasım ayına ilişkin beklenti anketi istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/14.30)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- 37. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi takip ediliyor.

(Hanoi)

2- Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da işgalini bitiren anlaşmanın cephedeki ve diplomasi alanındaki yansımaları izleniyor.



(Bakü)

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.





GÜNCEL

1- Yazar Erol Mütercimler hakkında "Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan 9 aydan 1,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle açılan davanın ilk duruşması İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

(İstanbul/09.30)

2- Milli Eğitim Bakanlığının 2020-2021 eğitim öğretim takvimi uyarınca, ilk ara tatili öncesi son ders zili bugün çalacak.





SPOR

1- Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde, 14 Kasım Cumartesi günü yapılacak sıralama turu mücadelesi ve 15 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek yarış öncesi takımlar Intercity İstanbul Park'ta antrenman turlarına çıkacak.



(İstanbul/11.00/15.00)



2- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'nde 15 Kasım Pazar günü İstanbul'da Rusya, 18 Kasım Çarşamba günü de deplasmanda Macaristan'la yapacağı karşılaşmaların hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basına kapalı antrenmanla sürdürecek.



(İstanbul/18.30)

3- Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki 9. maçını Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda Avusturya ile oynayacak.

(Samsun/20.00)



4- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Yunanistan'ın Panathinaikos OPAP takımıyla karşılaşacak.



(Atina/22.00)



5- Ziraat Bankkart Voleybol Takımı, Erkekler CEV Challenge Kupası son 32 turunun rövanşında Portekiz'in Fonte Bastardo takımıyla karşı karşıya gelecek.



(Ankara/19.00)



6- Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 16. haftası Beşiktaş-Fenerbahçe Opet maçıyla başlayacak.



(İstanbul/13.00)



7- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 6. haftası Nilüfer Belediyespor-Beykoz Belediye Gençlikspor maçıyla açılacak.



(Bursa/17.00)





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