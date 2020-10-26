Gündem milli müfredat

Erzurum Atatürk Üniversitesi Öğr. Üy. Prof. Dr. Halim Ulaş: “Aklın ışığının fen ilimleri olduğu kadar vicdanın ziyasının da dinî ilim ve hakikatleri olduğu gerçeğine uygun bir ilim, irfan ve medeniyet tesisini etmek insanlığın saadeti için kaçınılmaz bir hal almıştır. Fütüvvet neslini laboratuvar ortamında yetiştirmek, sosyolojik gerçeklere zıttır. Bu sebeple bu neslin gelişip payidar olması için evvel şart, uygun bir zemin ve rehber kişilerdir. Öncelikle bu vasatı hazırlamalı ve rol-model öğretmenler yetiştirmelidir.”

Yıldız Teknik Üniversitesi Emk. Öğr. Üy. Prof. Dr. Osman Çakmak: “Öncelik, doğru tarihe ve bilim tarihine verilmelidir. Ders kitapları bizim öz kültürümüzü ve medeniyetimizi öğretmeli ve sahanın önde gelen otoriteleri tarafından yazılmalıdır. Dininden, inancından, tarihinden ve kültüründen kopmayan, aşağılık kompleksinden kurtulmuş, şuurlu, ahlaklı, çalışkan nesiller istiyorsak; onların önce fikren yetişmelerini sağlamalıyız.”

Bingöl Üniversitesi Öğr. Üy. Doç. Dr. Cihat Yaşaroğlu: “Hem başarılı hem de değerlerine bağlı nesiller yetiştirmeliyiz. Kağıt üzerinde güzel tasarlanmış değerler eğitiminin sahada da canlandırılması adına adımlar atılmalıdır. Bu sayede yetiştirmekle sorumlu olduğumuz talebelerimize “maddi yükle” beraber “manevi yük” de yüklemiş oluruz.”

Yalova Üniversitesi Öğr. Gör. Dr. Yahya Özdemir: “Gönülleri fethedecek, tekrardan ayağa kalkarak kendi kültür ve medeniyetini yeniden keşfedecek ve büyük dönüşümün manevi inkişafına katkı verecek medeniyetin yerli ve milli evlatlara çok ihtiyaç vardır. Milli müfredat konusu gündemdeki yerini kaybetmemeli ve bu konuda mutlaka somut adımlar atılmalıdır.”

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğr. Üy. Doç. Dr. Bayram Özer: “Türk eğitim sisteminde uzun yıllardır düşünme becerilerinin öğretilmesi diye süslü bir isim altında öğrencilere gereksiz ve abartılı bir özgüven aşılanması için çalışıldı ve bunda büyük oranda başarılı olundu. Okulda öğretmenler, öğrencilere karşı arkadaş gibi değil öğretmen gibi davranmalı ve öğrenciler de bu rolleri kabullenmelidir. Aynı şekilde evde de anne babalar çocuklarıyla arkadaş gibi değil, anne-baba gibi iletişim kurmalıdır.”