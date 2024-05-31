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Siyaset Gündem değişsin de ne olursa olsun! İBB’nin bulduğu tünel acaba Roma'ya mı çıkıyor?
Siyaset

Gündem değişsin de ne olursa olsun! İBB’nin bulduğu tünel acaba Roma'ya mı çıkıyor?

Yeniakit Publisher
2024-05-31 05:00:00 -
Gündem değişsin de ne olursa olsun! İBB’nin bulduğu tünel acaba Roma'ya mı çıkıyor?

Roma skandalını unutturmaya çalışan Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB, gündem değiştirme çabasına girerek İstanbullu ile yine alay etti.

Beraberinde 45 gazeteciyle Roma'da ultra lüks bir gezi yapan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gündemi değiştirmeye çalışıyor.

İBB Kültür Varlıkları Dairesi Başkanı Oktay Özel, sosyal medya hesabından İstanbul'un fethinin yıldönümünde bir mesaj paylaştı.

Özel, paylaşımında "İstanbul’un sürprizleri hiç bitmiyor… İBB Miras’tan yeraltında heyecan verici bir keşif daha. Bu anlamlı kutlu günde paylaşmadan olmaz" dedi.

Paylaşımda kullanılan tünel görseli sosyal medyada alay konusu oldu. Sosyal medya kullanıcıları, "Tünelin ucu Roma'ya mı çıkıyor?" yorumu yaptı.
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Yorumlar

Hayro

Ekrem homolara belediyede uyum ve arge çalışma ofisleri kurdu! Randıman da aldığını söylüyor ! Bu tünelin uçu çıksa çıksa ! Roma da ! Ciciolina hanımefendinin bodrumuna çıkar ! yıldızlarınıda bu ofislerde uyumçalışması eylemini yaptırmayı düşünüyormuş! Bu heyet akıl danışmaya :????Eski yıdızını ziyarete gitmişler…

Mehmedim

Bu milletle , daha doğrusu İstanbul halkıyla dalga geçmek hoşunuza mu gidiyor İBB nin si. O bulduk dediğiniz tüneli zaten önceden Prof.Hikmet Kırık belgesel programında konu etmiş ve göstermişti. Hiç olmazsa siz de Fatih Mehmet Han'ın türbesini gösterin. Edeple, Adapla, tekme savurmadan, alaşıldı mı, uyanıklar...
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