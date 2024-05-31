Gündem değişsin de ne olursa olsun! İBB’nin bulduğu tünel acaba Roma'ya mı çıkıyor?
Roma skandalını unutturmaya çalışan Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB, gündem değiştirme çabasına girerek İstanbullu ile yine alay etti.
Beraberinde 45 gazeteciyle Roma'da ultra lüks bir gezi yapan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gündemi değiştirmeye çalışıyor.
İBB Kültür Varlıkları Dairesi Başkanı Oktay Özel, sosyal medya hesabından İstanbul'un fethinin yıldönümünde bir mesaj paylaştı.
Özel, paylaşımında "İstanbul’un sürprizleri hiç bitmiyor… İBB Miras’tan yeraltında heyecan verici bir keşif daha. Bu anlamlı kutlu günde paylaşmadan olmaz" dedi.
Paylaşımda kullanılan tünel görseli sosyal medyada alay konusu oldu. Sosyal medya kullanıcıları, "Tünelin ucu Roma'ya mı çıkıyor?" yorumu yaptı.
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